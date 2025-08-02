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Советы

Почему не стоит налегать на арбуз каждый день

арбуз, здоровье, вред, предупреждение врача, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 13:42 Фото: pexels
При ежедневном употреблении арбузов возможны проблемы с печенью или желудочно-кишечным трактом. Об этом заявил врач-диетолог Антон Поляков, сообщает Zakon.kz.

Так, Поляков уточняет, что, если арбуз содержит не совсем хорошие токсические компоненты – нитратные – это может быть расстройство желудочно-кишечного тракта.

"Если у человека непереносимость фруктозы, то возможна нагрузка на печень, может быть, к примеру, краткосрочная инсулинорезистентность. При этом в целом особо ничего не будет при однократном употреблении", – цитирует специалиста издание АиФ.

Однако, продолжает он, если каждый день, то, скорее всего, у организма будет перегрузка фруктозой, это, в первую очередь, перегружает печень.

"Плюс может быть отравление сопутствующими компонентами арбуза, если он собран не совсем в экологически чистых районах".Антон Поляков

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы уже сообщали, что недожаренный шашлык может стать источником опасных инфекций, например, сальмонеллеза, листериоза, токсоплазмоза.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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