Почему не стоит налегать на арбуз каждый день

При ежедневном употреблении арбузов возможны проблемы с печенью или желудочно-кишечным трактом. Об этом заявил врач-диетолог Антон Поляков, сообщает Zakon.kz.

Так, Поляков уточняет, что, если арбуз содержит не совсем хорошие токсические компоненты – нитратные – это может быть расстройство желудочно-кишечного тракта.

"Если у человека непереносимость фруктозы, то возможна нагрузка на печень, может быть, к примеру, краткосрочная инсулинорезистентность. При этом в целом особо ничего не будет при однократном употреблении", – цитирует специалиста издание АиФ.

Однако, продолжает он, если каждый день, то, скорее всего, у организма будет перегрузка фруктозой, это, в первую очередь, перегружает печень.

"Плюс может быть отравление сопутствующими компонентами арбуза, если он собран не совсем в экологически чистых районах". Антон Поляков

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