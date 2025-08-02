Врач предупредил об опасности недожаренного шашлыка

Недожаренный шашлык может стать источником опасных инфекций, например, сальмонеллеза, листериоза, токсоплазмоза, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

"Недожаренный шашлык может стать источником опасных инфекций, если нарушены правила гигиены и термической обработки. Бактериальные инфекции, такие как сальмонеллез, кампилобактериоз, инфекция, вызванная кишечной палочкой (E. coli), и листериоз, могут привести к диарее, боли в животе, лихорадке и другим симптомам, которые проявляются в течение нескольких дней после заражения", – пояснил доктор.

По его словам, сальмонеллез и кампилобактериоз чаще всего встречаются в курином мясе, E. coli – в недостаточно приготовленном фарше и мясных полуфабрикатах, а листериоз – в мясе, рыбе и молочных продуктах. Он представляет особую угрозу для беременных.

"Паразитарные инфекции, такие как токсоплазмоз и трихинеллез, также могут передаваться через недожаренное мясо. Токсоплазмоз, вызываемый Toxoplasma gondii, чаще всего встречается в сырой или плохо прожаренной баранине и может протекать бессимптомно, но у людей с ослабленным иммунитетом вызывать тяжелые поражения органов", – рассказал специалист.

Врач отметил, что трихинеллез, вызываемый Trichinella spiralis, встречается в мясе диких животных и сопровождается лихорадкой, болями в мышцах и отеками вокруг глаз.

"Вирусные инфекции, такие как норовирус и ротавирус, реже передаются через мясо, но неправильное хранение или подготовка продуктов может привести к заражению, особенно при массовых пикниках, где часто нарушаются санитарные условия. Эти вирусы вызывают острую кишечную инфекцию, сопровождающуюся рвотой и диареей. Чтобы избежать заражения, достаточно покупать мясо в надежных местах, соблюдать правила хранения и гигиены и готовить его правильно: внутренняя температура должна быть не ниже 75°C для птицы и 70°C для говядины", – предупредил Белоусов.

Он отметил, что если после пикника вы почувствовали недомогание – тошноту, боли в животе, диарею, лихорадку – не стоит откладывать визит к врачу.

Врач напомнил, что инфекции, вызванные пищевыми патогенами, могут развиваться быстро и давать осложнения, особенно у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

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Ранее эксперт назвала допустимую порцию шашлыка, которую можно съесть без вреда для здоровья. По словам диетолога и эндокринолога Джанеты Борлаковой, оптимальное количество составляет 100-150 граммов.