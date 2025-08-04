Врачи назвали четыре мощных заменителя соли

Диетолог Серхио Торрес рассказал, какие специи и продукты помогут сохранить вкус и пользу пищи при снижении потребления соли и без вреда для организма, передает Zakon.kz.

Некоторые люди из-за проблем со здоровьем вынуждены ограничивать соль в рационе. Торрес в интервью Vanitatis назвал четыре полезные альтернативы.

"Перец, куркума, базилик и орегано усиливают вкус блюд и помогают сохранить яркие вкусовые ощущения без соли", – объясняет Торрес.

Эти специи придают пище не только вкус, но и аромат с цветом, добавил он.

Торрес также рекомендовал людям с ограничением соли включать в рацион овощи, фрукты, бобовые и продукты, богатые Омега-3. Особое внимание такая замена заслуживает у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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