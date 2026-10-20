Диетолог предупредила о смертельной опасности соли, но призвала не отказываться от нее

Соль десятилетиями называют "белой смертью". Однако, как заявила главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина, без соли организм не способен нормально функционировать, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, хлорид натрия участвует во многих обменных процессах.

"Натрий связывает воду, участвует в сокращении мышц, секреции гормонов. В желудке соль образует соляную кислоту", – объясняет Пичугина в беседе с "Радио 1".

Но врач настоятельно подчеркивает: речь идет именно о норме, а не о бесконтрольном потреблении.

"Соль в избыточных количествах не показана никому". Инна Пичугина

Переизбыток соли может вызвать заболевания печени и почек, потому что нагрузка идёт на сосуды, ведь в сосудистом русле циркулирует большее количество жидкости.

"Один грамм натрия содержит 200 миллилитров жидкости. Норма – 5 граммов в день". Инна Пичугина

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