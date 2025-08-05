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Названы знаки зодиака, которых ждет финансовый прилив в августе

Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 06:33 Фото: pixabay
Деньги и карьера – темы, интересующие многих, и астрологические прогнозы предлагают интересные идеи. В августе людям, рожденным под знаками Тельца, Девы и Козерога, стоит ожидать позитивных изменений в этой сфере, сообщает Zakon.kz.

По информации Mixnews, у вышеприведенных знаков в этом месяце возможны повышения зарплаты, премии или разумные инвестиции, которые окупятся с лихвой.

Львам и Стрельцам также повезет: их ждут внезапные перемены к лучшему. Неожиданные возможности и смелые решения могут принести им значительную прибыль или открыть новые возможности для бизнеса.

Близнецы и Весы преуспеют в переговорах, беседах и разрешении разногласий. Их способность выражать свои мысли и врожденная дипломатичность дадут преимущество в повседневных деловых ситуациях.

И Скорпионы, и Овны проявят себя как решительные переговорщики. Их страсть и целеустремленность помогут им добиться желаемого, хотя им, возможно, придется быть осторожнее и не проявлять чрезмерного упрямства.

Ранее были названы четыре знака зодиака, которым сложно сказать "нет".

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Аксинья Титова
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