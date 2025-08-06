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Астрологи рассказали, в какие часы рождаются самые счастливые и везучие люди

Архитектура, часы, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 06:39 Фото: pixabay
Астрологи считают, что время появления на свет может определить не только характер человека, но и его везение в жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет baku.ws, существует определенный временной промежуток, в который рождаются настоящие счастливчики.

  • 00:00 – 02:00 – Люди, появившиеся в этот период, отличаются стабильностью и уверенностью. Они избегают авантюр, но при этом обладают жизнерадостным характером, умеют наслаждаться жизнью и часто испытывают взаимные чувства.
  • 02:00 - 04:00 – В это время рождаются энергичные и целеустремленные личности, которым трудно усидеть на месте. Они легко осваивают новое и всегда добиваются успеха, так как удача благоволит им во всех начинаниях.
  • 04:00 - 06:00 – Эти люди мечтательны и романтичны, они видят в окружающих только лучшее. Их позитивный настрой привлекает друзей и единомышленников, а судьба отвечает им тем же.
  • 06:00 - 08:00 – В этот промежуток рождаются прирожденные лидеры. Они амбициозны, настойчивы и умеют вдохновлять других. Их успех – это результат их силы характера, ответственности и инициативности.
  • 08:00 - 10:00 – Люди этого периода склонны к уединению. Несмотря на наличие семьи и друзей, они предпочитают тишину и внутреннюю гармонию, находя радость в одиночестве.
  • 10:00 - 12:00 – Активные и деятельные личности, легко находящие общий язык с окружающими. Они быстро расширяют круг знакомств и добиваются больших успехов в сферах, связанных с общением.
  • 12:00 - 14:00 – Трудолюбивые и амбициозные люди, стремящиеся к постоянному развитию. Судьба дает им множество возможностей, которыми они уверенно пользуются, достигая поставленных целей.
  • 14:00 - 16:00 – Любители риска и авантюр, привыкшие испытывать судьбу. Однако, несмотря на смелость, они обладают особым везением, которое помогает им выходить победителями из самых сложных ситуаций.
  • 16:00 - 18:00 – Рассудительные и надежные люди, которые не совершают поспешных решений. Они становятся верными друзьями, заботливыми родителями и успешными личностями благодаря уравновешенному подходу к жизни.
  • 18:00 - 20:00 – Эти люди обладают легким и веселым характером, но часто забывают о своих собственных интересах, уделяя внимание другим. Это может сказаться на их личном благополучии.
  • 20:00 - 22:00 – Они всегда стремятся к высотам, и жизнь дает им такой шанс. Благодаря упорству и трудолюбию они достигают успеха, популярности и материального достатка.
  • 22:00 - 24:00 – Это амбициозные и целеустремленные личности, которые четко знают, чего хотят. Судьба дарит им множество возможностей, и они уверенно ими пользуются, добиваясь значительных результатов.

Везение – это не просто случайность, а сочетание характера, усилий и обстоятельств. Однако, согласно астрологическим данным, время рождения действительно может сыграть важную роль в формировании жизненного пути.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, знаменитые своим самообладанием.

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Аксинья Титова
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