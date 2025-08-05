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Астрологи назвали знаки зодиака, знаменитые своим самообладанием

Болото, рептилия, крокодил, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 08:24 Фото: pexels
В стремительном, нетерпеливом мире некоторые люди обладают удивительным спокойствием. Эти люди не реагируют поспешно и знают, что время дает лучшие ответы, чем спешка, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Mixnews, некоторые знаки зодиака от природы более терпеливы, чем другие, –не потому, что им все равно, а потому, что они научились наблюдать, понимать и ждать подходящего момента.

Телец

Телец – знак, управляемый Венерой, планетой удовольствия, но также и стабильности. Тельцы не любят спешки, резких перемен и драмы. Они умеют слушать, не перебивая, ждать, не жалуясь, и действовать только тогда, когда уверены в необходимости. Их внутренняя сила и практичность делают их чрезвычайно надежными в кризисных ситуациях.

Козерог

Козероги никуда не спешат – и это не слабость, а сила. Для них время – союзник, а не враг. Они не принимают поспешных решений, потому что знают, что успех достигается планированием, усилиями и ожиданием подходящего момента. В отношениях, работе или личностном росте Козероги будут все анализировать.

Рыбы

Несмотря на свою эмоциональность и чувствительность, Рыбы обладают исключительной способностью к длительному внутреннему терпению. Их терпение часто проистекает из эмпатии: они чувствуют, что у каждого свои трудности и не стоит судить слишком быстро. Спокойствие Рыб проистекает не из контроля, а из понимания.

Ранее были названы знаки зодиака, которых ждет финансовый прилив в августе.

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Аксинья Титова
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