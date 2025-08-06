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Выяснилось, кто из знаков зодиака станет настоящим "магнитом для денег" в августе

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 08:19 Фото: pixabay
Есть такие месяцы, когда деньги приходят легко, не прилагая больших усилий. В августе 2025 года такое произойдет с представителями трех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Mixnews, к трем знакам деньги будут притягиваться весь месяц.

Близнецы

Удача не просто постучится – она вломится. Дополнительный доход? Да, может быть. Внезапный гонорар за забытое дело? Не исключено. Но Юпитер любит тех, кто шевелится. Сейчас самое время поднажать. Если вам вдруг подарили скретч-карту – не смейтесь. Сотрите. Там может быть кофе… а может, и Бали.

Стрелец

Финансовые мурашки по коже? Не зря. Деньги сами идут. Но! Как говорится, не все золото, что блестит. Год неспокойный, так что на авось лучше не надеяться. Пока капает – откладывайте. Даже если кажется, что удача вечна, август закончится, а отопительный сезон – не шутка.

Весы

Могут повысить. Могут заметить. Могут позвать "на разговор" с конкретной цифрой в контракте. Не сбавляйте темп. Пока остальные жалуются на жару, вы продолжаете сиять – но уже иначе. Без суеты. Со вкусом. В красивом деловом костюме (или хоть с отглаженной рубашкой).

Ранее астрологи рассказали, в какие часы рождаются самые счастливые и везучие люди.

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Аксинья Титова
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