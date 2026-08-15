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Наука и технологии

Как убрать живот после 40 лет: диетолог назвала шесть упражнений

живот после сорока, диета, живот, тело, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 13:09 Фото: pixabay
Возраст меняет не только цифру в паспорте, но и то, как организм расходует энергию. После 40 лет поддерживать форму становится сложнее, поэтому диетолог Марина Уэст советует сделать ставку на регулярные тренировки и шесть упражнений для корпуса, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Марина Уэст считает, что регулярные тренировки помогают поддерживать мышцы и контролировать вес.

Эксперт предложила комплекс из шести упражнений с акцентом на мышцы живота и корпуса. В него входят повороты стоя, повороты с подъемом колена и наклоны с подъемом колена.

"После этого рекомендую перейти к планке на локтях, шагающей планке и упражнению "велосипед". Такой комплекс сочетает упражнения на мышцы кора и элементы, которые повышают общую физическую нагрузку", – рассказала диетолог порталу Men Today.

По словам диетолога, после 40 лет особенно важно совмещать аэробные и силовые упражнения. Это помогает замедлить возрастную потерю мышечной массы, поддерживать обмен веществ и укреплять мышцы. При этом одних упражнений недостаточно для локального сжигания жира именно на животе. Результат зависит от общего уровня физической активности, питания и энергетического баланса.

Ранее диетолог Элиза Харлоу объяснила, как с помощью овощей, фруктов и правильных замен в привычных блюдах можно худеть без чувства голода и стресса.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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