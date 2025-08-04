Чем грозит чрезмерное увлечение арбузом

Специалисты британской клиники Кливленда предупредили о том, что чрезмерное увлечение арбузом может обернуться мигренью и аллергией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет La Razon, в арбузе содержатся трудноусвояемые углеводы, которые могут вызывать расстройства пищеварения. Кроме того, у некоторых людей арбуз способен провоцировать мигрени – особенно у тех, кто уже склонен к таким приступам.

Портал ссылается на исследование, которое показало, что после употребления арбуза у людей – как с мигренью, так и без нее – повышается уровень нитритов в сыворотке крови. Так называют неорганические соли азотистой кислоты, которые участвуют в различных клеточных процессах в организме и способствуют поддержанию здоровья сердца и кишечника. Ученые предполагают, что избыточное потребление этих соединений может быть провокатором головной боли.

Кроме того, отмечает издание, еще одна потенциальная угроза – аллергические реакции. Хотя встречаются они редко, в отдельных случаях могут быть серьезными. Врачи также напоминают, что арбуз богат натуральным сахаром, поэтому его употребление стоит ограничить людям с диабетом.

Медики подчеркнули, что избыток арбуза в рационе может привести к нарушению электролитного баланса – важного для нормального функционирования организма соотношения минеральных веществ.

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