Астрологи назвали три знака зодиака, чьи поступки не понять умом
Как считают астрологи Леди Mail, вот эти ребята раз за разом нарушают все законы логики вверх тормашками – и все равно оказываются в выигрыше.
Рыбы
При необходимости подопечные Нептуна вполне могут выстроить стройную логическую цепочку, определить причины и спрогнозировать последствия, найти наиболее эффективный и короткий путь к цели… Но к чему все эти сложности, если рыбья интуиция этот самый путь ей показала еще в первую же минуту?
Близнецы
Вообще-то у Близнецов с логикой все в полном порядке: присущая им внутренняя критичность заставляет скептически относиться к любой новой информации, проверять ее на прочность и достоверность, анализировать все слабые стороны и находить причинно-следственные связи. Близнецы обладают завидной способностью выходить полностью сухими из воды, а потому даже самая странная траектория их поступков и решений в итоге непременно приводит их к чему-то очень интересному и полезному.
Стрелец
Стрельцы логику ценят, любят и практикуют – все-таки один из самых интеллектуальных знаков зодиака, положение обязывает. И задним числом они даже согласны признать, что в некоторых (очень, очень некоторых) случаях поступали, мягко говоря, против этой самой логики.
