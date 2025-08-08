Астрологи назвали три знака зодиака, чьи поступки не понять умом

Со стороны может показаться, что поступки некоторых знаков зодиака не поддаются логике, но это впечатление обманчиво, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Леди Mail, вот эти ребята раз за разом нарушают все законы логики вверх тормашками – и все равно оказываются в выигрыше.

Рыбы

При необходимости подопечные Нептуна вполне могут выстроить стройную логическую цепочку, определить причины и спрогнозировать последствия, найти наиболее эффективный и короткий путь к цели… Но к чему все эти сложности, если рыбья интуиция этот самый путь ей показала еще в первую же минуту?

Близнецы

Вообще-то у Близнецов с логикой все в полном порядке: присущая им внутренняя критичность заставляет скептически относиться к любой новой информации, проверять ее на прочность и достоверность, анализировать все слабые стороны и находить причинно-следственные связи. Близнецы обладают завидной способностью выходить полностью сухими из воды, а потому даже самая странная траектория их поступков и решений в итоге непременно приводит их к чему-то очень интересному и полезному.

Стрелец

Стрельцы логику ценят, любят и практикуют – все-таки один из самых интеллектуальных знаков зодиака, положение обязывает. И задним числом они даже согласны признать, что в некоторых (очень, очень некоторых) случаях поступали, мягко говоря, против этой самой логики.

