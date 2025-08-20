#АЭС в Казахстане
Астрологи назвали самые контролирующие знаки зодиака

Стена, улица, камеры, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 08:55 Фото: pixabay
Некоторые знаки зодиака склонны к сильному контролю окружающих. Часто за этим стоит страх потерять, неуверенность и потребность в близости. Но если кто-то чувствует себя как на допросе – это уже тревожный сигнал, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Леди Mail, именно эти знаки зодиака первыми заметят, что вы изменили тон переписки, не рассказали про случайную встречу или поздно ответили на сообщение. Они любят страстно, преданно, глубоко, но за этим нередко прячется желание все контролировать.

Скорпион

Скорпиону важно чувствовать власть над ситуацией, особенно когда дело касается любви. Это знак, который интуитивно считывает малейшие перемены в настроении партнера и мгновенно начинает расследование. Правда, задает вопросы он не напрямую, а наводяще – и ловит на паузах в ответах, на том, что вы не сказали. Скорпион не просто хочет знать, где вы и с кем, он хочет понять, что вы чувствуете и почему. 

Телец

Телец может казаться расслабленным и спокойным, пока не почувствует угрозу своему комфорту. Он может начать проверять, почему вы задержались на работе, и действительно ли встреча с другом длилась до полуночи. Он хочет быть уверенным, что ничто не нарушает его стабильность. Представители этого знака не любят рисковать чувствами, и потому предпочитают заранее все выяснить.

Рак

Раки управляют отношениями не через вопросы, а через эмоции. Если вы что-то не рассказали, они расстроятся, замкнутся или намекнут на недоверие. Они могут не говорить прямо и эмоциональное давление может быть неосознанным – Рак убежден, что близкие люди чувствуют друг друга без слов. Он верит в симбиоз и может переживать, если партнер отдаляется, даже если это просто день в тишине.

Дева

Дева хочет быть уверенной, что в отношениях все логично, структурно и понятно. Представители этого знака склонны планировать не только свою жизнь, но и вашу: это не подозрительность, а потребность в стабильности. Но под желанием "понять логику" Девы скрывается потребность все держать под контролем. Им сложно довериться хаосу чувств – им нужно расписание любви, где все заранее согласовано.

Козерог

На первый взгляд Козероги не похожи на ревнивцев – они не устраивают сцен и редко демонстрируют эмоции. Но под их внешней сдержанностью скрывается внутренняя тревога за то, во что они вложились. Если Козерог решил, что вы – его человек, он начнет держать ситуацию под жестким контролем: знать, с кем вы, что вы планируете, где работаете, кто вас окружает. Он не скажет это в лоб, но будет внимательно слушать, сравнивать, анализировать.

Ранее были названы пять знаков зодиака, которым нужны отношения на расстоянии.

Аксинья Титова
