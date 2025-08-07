Названы три знака зодиака, под которыми рождаются худшие свекрови

Конфликты со свекровью могут стать серьезной проблемой в семейной жизни. Это возможно за различия взглядов, поколений и ожиданий, а иногда – и знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как поясняют астрологи Леди Mail, лучшая стратегия в общении со свекровями, рожденными под перечисленными тремя знаками – уехать на Северный полюс, куда не дотягиваются средства связи. Но так как далеко не все невестки могут ей следовать, остается только желать терпения.

Рак

Те невестки, которым не повезло обзавестись свекровью соответствующего знака, точно знают, что им присуща чрезмерная и навязчивая забота, переходящая в опеку. Позвонить невестке восемь раз за утро, чтобы убедиться, что она точно накормила всю семью правильным завтраком? Элементарно! Примчатся на следующее утро с рассветом, чтобы приготовить завтрак самой? Всегда! В общем, если у женщины при слове "забота" и "хочу как лучше" дергаются сразу оба глаза – перед вами невестка Рака.

Дева

Свекровь-Дева полна достоинств: и умная, и самодостаточная, и сына к невестке ревновать не будет никогда, и с внуками поможет… Но, увы, есть у нее один недостаток. Речь, конечно же, о знаменитом Девьем перфекционизме: свекровь готова всей душой принять и полюбить невестку, но только в том случае, если она будет идеальной. Причем, к сожалению, параметры идеала Дева отлично знает и не устает прикладывать к бедной новой родственнице: надо просто лучше стараться, милочка.

Овен

Свекровь-Овен – это, конечно, весело, но чем больше времени проводишь в этом парке экстремальных развлечений, тем больше хочется оттуда сбежать. Характер у среднего Овна и так, знаете ли, не подарок, а уж если этот самый Овен уверен, что отдал вам самое дорогое, остается только держаться и прокачивать скилл смирения. Против свекрови, которая желает контролировать абсолютно все и громко обсуждать найденные недостатки, конечно, не особо поможет, но вы хотя бы попытались.

