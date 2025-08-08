#АЭС в Казахстане
#АЭС в Казахстане
Советы

Три восточных знака зодиака разбогатеют после 9 августа

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 17:36 Фото: pixabay
Сразу после 9 августа 2025 года, согласно восточному гороскопу года Зеленой Деревянной Змеи, удача повернется лицом к тем, кто рожден в годы Быка, Петуха и Змеи, сообщает Zakon.kz.

Такое предсказание сделали астрологи на фоне астрономического события – соединения Юпитера и Венеры, которое, по их мнению, способствует возвращению кармических долгов и вознаграждению за прошлые усилия, пишет Говорит Уфа.

Быки могут рассчитывать на серьезный прогресс в карьере и финансах. Преданность делу, трудолюбие и честность, проявленные в последние годы, способны принести ощутимую отдачу – от премий до выгодных вложений или даже неожиданного наследства.

Петухам сулят новые возможности в профессиональной и общественной сферах. В ближайшее время могут появиться предложения, способные изменить привычный ход жизни. Астрологи также не исключают переезд и позитивные перемены на личном фронте.

Змеям, особенно тем, кто родился в начале своего года, предстоит время духовного роста и пробуждения интуиции. Им рекомендуется обращать внимание на творческие проекты, инициативы с международным участием и направления, связанные с личностным развитием – такие шансы могут появиться неожиданно.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, которым стоило бы поменьше думать. 

Айсулу Омарова
