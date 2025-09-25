Астрологи назвали знаки восточного зодиака, которые разбогатеют в конце сентября

После 26 сентября три знака восточного гороскопа окажутся под покровительством денежной удачи, сообщает Zakon.kz.

По словам астрологов, в этот период лунный календарь вступает в фазу Золотой Осени, когда усиливается влияние Металлического элемента, связанного с решительностью и материальными достижениями, пишет Говорит Уфа.

Особенно благоприятное время ожидает Петуха, Быка и Обезьяну.

Петух

С конца сентября представители этого знака могут рассчитывать на улучшение финансового положения. Те, кто ранее сталкивался с ограничениями, получат новые возможности – от закрытия долгов до выгодных предложений.

Бык

Энергии месяца поддержат тех, кто проявлял настойчивость и стратегическое мышление. Возможны карьерные продвижения, рост доходов и подписание важных контрактов. Этот период может стать переходом от стабильности к достатку.

Обезьяна

Для этого знака астрологи предсказывают неожиданные, но прибыльные возможности. В игру могут вступить нестандартные источники дохода и случайные финансовые поступления. Успех ждет тех, кто будет действовать быстро.

Эксперты объясняют, что причиной таких перемен стало смещение энергетических потоков в сторону накопления и распределения благ. Усиленное сочетание Инь и Ян вместе с элементом Металла делает конец сентября особенно перспективным для целеустремленных людей.

Астрологи добавляют: уже в октябре звезды начнут поддерживать и другие знаки, но до конца сентября основное везение сосредоточится у Петуха, Быка и Обезьяны.

