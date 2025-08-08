Астрологи перечислили знаки зодиака, которым стоило бы поменьше думать

Хорошо иногда делать перерыв в напряженной умственной работе и позволять своему мозгу расслабиться, но представители четырех знаков зодиака не могут себе это позволить по разным причинам, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Леди Mail, это характерно для:

Дева

Осторожная Дева никогда не действует наобум, предпочитая просчитывать последствия любого, даже самого малюсенького, действия на десять шагов вперед. И в итоге, естественно, все равно сталкивается с непредсказуемыми последствиями: потому что, пока Дева думала и рассчитывала, обстоятельства неуловимо изменились, а этого-то Дева и не учла. В результате – слишком много тревожности, сотни потраченных на размышления дева-часов и никакого удовольствия.

Рак

То, что Рак безостановочно гоняет по кругу в своей голове днем и ночью, это не столько мысли и размышления, сколько тревога: а вдруг, если Рак будет достаточно часто и в максимальных подробностях представлять все возможные варианты развития событий, ничего плохого не произойдет? Эта тревожная карусель отнимает столько сил, что когда и вправду происходит что-то неожиданное, Рак оказывается совершенно растерян и обескуражен, и в итоге с радостью перепоручает необходимость действовать тому, кто оказывается ближе всех.

Козерог

Если Козерог перестал думать и особенно планировать, стоит проверить: а жив ли он вообще? Самый ярый ненавистник хаоса и приверженец порядка, Козерог никогда не совершит ничего, что не было бы как следует спланировано и обдумано, и тем самым лишает себя целой кучи жизненных радостей и удовольствий.

Скорпион

Вот уж кому определенно стоило бы время от времени брать отпуск от напряженной умственной деятельности. Если бы Скорпионы хотя бы один день в месяц позволяли просто жить и радоваться жизни вместе того, чтобы думать, все бы только выиграли. И сами Скорпионы, и особенно их близкое и дальнее окружение. Но, увы, о подобном остается только мечтать: подозрительность и недоверчивость – скорпионья несущая конструкция.

