Арахис способен продлить молодость, уверены ученые

Группа экспертов из eниверситета Барселоны обнаружила, что арахис замедляет клеточное старение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mail Online, специалисты настоятельно советуют забыть обо всех дорогостоящих антивозрастных кремах или инъекциях ботокса для разглаживания морщин. По их убеждению, настоящим секретом сохранения молодости может быть простое ежедневное употребление горсти арахиса.

Исследователи попросили 58 молодых здоровых добровольцев съедать по 25 граммов арахиса каждый день в течение шести месяцев или ежедневную порцию арахисового масла. Участники эксперимента регулярно предоставляли образцы слюны ученым для проверки их ДНК на наличие длины теломер – защитных колпачков на концах хромосом. Теломеры постепенно укорачиваются с возрастом организма, но замедление этого процесса может помочь нам прожить дольше.

Исследователи обнаружили, что за шестимесячный период скорость сокращения длины теломер в группе, употреблявшей арахис, была почти вдвое меньше, чем в группе, употреблявшей арахисовое масло.

"Укорочение теломер связано с возрастными заболеваниями, такими как болезни сердца, диабет и рак. Но потребление арахиса может помочь снизить эти риски", – говорится в отчете ученых.

Однако авторы работы добавили, что лучше всего употреблять несоленый арахис, чтобы избежать повышения кровяного давления.

"Белка из "Ледникового периода" что-то знала", – пошутили комментаторы.

Также ученые выяснили, что черный чай без сахара продлевает жизнь.