Три фактора успеха в карьере назвала профессор Нью-Йоркского университета

Профессор школы бизнеса имени Стерна при Нью-Йоркском университете Сьюзи Уэлч назвала три фактора, которые могут помочь человеку в достижении успеха на работе, сообщает Zakon.kz.

Удача – не главный фактор в карьере, как думают многие. Ее слова передает CNBC Make It.

По словам Уэлч, место рождения человека, его здоровье, социальный класс, раса, безусловно, имеют значение. Удача может оказаться полезной и в мелочах, например, когда человек рядом в самолете слышит о вашем продукте и решает сделать заказ, что спасает вас от банкротства. Но чаще всего, как считает эксперт, удача случайна.

Уэлч отметила, что долгосрочный успех зависит от триады:

личные отношения;

идеи;

исполнение.

Под "личными отношениями" профессор подразумевает не профессиональные знакомства и нетворкинг, а отношения с друзьями на работе и вне нее. При этом специалист рекомендует не ожидать от них ничего взамен.

"Возможно, когда‑нибудь они смогут вам помочь, а может, и нет, но если и когда это произойдет, их помощь будет иметь больше смысла, чем любые контакты в социальных сетях", – говорит Уэлч.

Достичь высоких результатов в карьере помогут хорошие, оригинальные идеи.

"Это может быть что‑то незначительное, например, замена бюрократического процесса на понятный и простой. Или маркетинговая акция, увеличивающая продажи на несколько процентов, или изменение дизайна, повышающее эффективность промышленного продукта", – объясняет она.

Она рассказала о продавце автомобилей, который в первый год работы удвоил продажи в своем салоне после того, как задал всего один вопрос. Когда клиент предлагал слишком низкую цену на автомобиль, продавец просил его объяснить, почему он считает эту цену оправданной.

Самым недооцененным фактором триады эксперт считает исполнение. Она привела пример своей студентки, которая плохо сдала тест на лидерские качества, но отлично выполняла задачи, была аккуратной и надежной. По мнению Уэлч, любой менеджер мечтал бы работать с таким сотрудником.

