Общество

80-летний казахстанец стал чемпионом Нью-Йоркского марафона

Салтанат Туйтебаев, пробежавший марафон в Нью-Йорке, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 14:14 Фото: gov.kz
В ночь на 5 ноября 2025 года в Международный аэропорт Астаны прилетел Салтанат Туйтебаев, ставший чемпионом Нью-Йоркского марафона в возрастной категории 80-89 лет, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в столичном акимате, дедушку, который стал примером для многих, сделав бег своей ежедневной привычкой, тепло встретили родные, близкие, заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Астаны Азамат Агзамов.

"В мире шесть самых престижных марафонов. Они проходят в Лондоне, Бостоне, Берлине, Чикаго, Нью-Йорке и Токио. Вы не сможете участвовать в них, просто заплатив взнос. Вы должны выполнить специальный норматив времени. Я зарегистрировал определенный показатель времени на трассе в Амстердаме и подал заявку на участие в Нью-Йоркском марафоне. В этом году получил приглашение из числа 200 тысяч претендентов. Мне посчастливилось второй раз за свою карьеру пробежать Нью-Йоркский марафон", – рассказал Салтанат Туйтебаев.

80-летний дедушка участвовал в Нью-Йоркском марафоне в 2021 году и завоевал тогда серебряную медаль в возрастной категории 75-79 лет. Спустя четыре года он пробежал 42,2 километра за 4 часа 45 минут 56 секунд. И наш аксакал стал лучшим в возрастной категории 80-89 лет.

"Поскольку в 2021 году в мире была пандемия, к участию в Нью-Йоркском марафоне были допущены около 30 тысяч человек. На этот раз одновременно побежали 55 тысяч человек. Для меня большая честь бегать вместе с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, рекордсменами. Несмотря на то, что трасса была очень тяжелой, на протяжении всей дистанции горячо поддерживали более 2 млн болельщиков", – отметил Салтанат Туйтебаев.

Всего на Нью-Йоркском марафоне 2025 года Казахстан представляли 44 спортсмена.

В забеге New York Marathon самым возрастным участником был признан Коичи Китабатаке из Японии. 91-летний участник преодолел марафонскую дистанцию за 7 часов 25 минут 13 секунд.

В сентябре 42-летний Рауан Абылханов из Астаны покорил супермарафонскую дистанцию в 600 километров.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
