#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.29
629.54
6.77
Советы

Удача выбрала Львов, Дев и Весов: кто и почему окажется на вершине

Львы, Весы, Девы, удача, гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 20:00 Фото: pexels
Астрологи уверенно заявляют, что в сентябре 2025 года гороскоп обещает настоящую перезагрузку энергии для трех представителей зодиакального круга. Так, для Львов, Дев и Весов этот период станет трамплином к переменам, сообщает Zakon.kz.

К примеру, для Льва сентябрь станет месяцем, когда любая смелая идея получит шанс на воплощение. Профессиональная сфера окажется в центре внимания, и представители огненного знака почувствуют себя капитанами собственной судьбы. Главное – не откладывать действия, потому что удача будет ждать только решительных.

Девы в сентябре станут мастерами неожиданного успеха. Их привычная внимательность к деталям поможет заметить то, что ускользнет от других. При этом у них откроются возможности для путешествий или переезда, причем совершенно неожиданным образом. Даже те, кто привык к стабильности, почувствуют, что пора рискнуть.

Весы в первом осеннем месяце ощутят, что мир словно играет на их стороне. Появятся предложения, которые будут казаться чересчур хорошими, чтобы быть правдой, но именно они приведут к новым источникам дохода и гармонии в личной жизни. Их обаяние, как сказано в публикации издания "Стерлеград", усилится в несколько раз, что сделает сентябрь не только временем финансовых и карьерных взлетов, но и ярких романтических событий.

Ранее мы рассказывали, что в народном календаре день 14 августа называют Медовым Спасом. Это один из трех Спасов, которые празднуют в августе. За Медовым Спасом следует Яблочный Спас – его празднуют 19 августа, а затем – Ореховый – 29 августа. Почему в этот день нельзя ссориться, работать и торговать сладким, можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Почему нужно обязательно позволять себе ничего не делать
Советы
20:31, Сегодня
Почему нужно обязательно позволять себе ничего не делать
Что нужно, чтобы получить статус кандаса в Казахстане
Советы
19:24, Сегодня
Что нужно, чтобы получить статус кандаса в Казахстане
14 августа – Медовый Спас: день, когда нельзя ссориться, работать и торговать сладким
Советы
16:31, Сегодня
14 августа – Медовый Спас: день, когда нельзя ссориться, работать и торговать сладким
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: