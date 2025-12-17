Лучший подарок-2026: что дарить Близнецам, Девам, Весам и Тельцам

Сегодня, 17 декабря 2025 года, известный российский астролог Василиса Володина рассказала, что будет являться лучшим подарком для представителей четырех знаков зодиака – Близнецов, Дев, Весов и Тельцов, сообщает Zakon.kz.

Как отметила Володина в своем Telegram-канале, "лучший подарок – полезный", и с учетом положения планет в 2026 году она советует:

Близнецам дарить возможности знакомств и поиска информации: абонемент в интеллектуальный клуб, умную колонку или путешествие за рубеж.

дарить возможности знакомств и поиска информации: абонемент в интеллектуальный клуб, умную колонку или путешествие за рубеж. Деве нужны способы укрепить финансовую безопасность. Дарите шкатулку или сейф для дорогих вещей, консультацию по инвестициям или налоговой стратегии, украшения из золота, платины, онлайн-курс финансовой грамотности.

нужны способы укрепить финансовую безопасность. Дарите шкатулку или сейф для дорогих вещей, консультацию по инвестициям или налоговой стратегии, украшения из золота, платины, онлайн-курс финансовой грамотности. Весам – то, что поддержит гармонию в отношениях и сотрудничество. Парную фотосессию, набор для совместных игр, романтическую поездку.

– то, что поддержит гармонию в отношениях и сотрудничество. Парную фотосессию, набор для совместных игр, романтическую поездку. Тельцу – все, что дает силу, опору и самовыражение. Яркую тематическую брошь, которая собирает образ. Автомобиль, чтобы чувствовать себя круто. Курс работы с коучем или квест, где он сможет показать себя.

Ранее Василиса Володина дала важный совет на 17 декабря 2025 года. Подробнее – по ссылке.