Советы

Лучший подарок-2026: что дарить Близнецам, Девам, Весам и Тельцам

елка, елочные игрушки, подарки, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 16:17 Фото: unsplash
Сегодня, 17 декабря 2025 года, известный российский астролог Василиса Володина рассказала, что будет являться лучшим подарком для представителей четырех знаков зодиака – Близнецов, Дев, Весов и Тельцов, сообщает Zakon.kz.

Как отметила Володина в своем Telegram-канале, "лучший подарок – полезный", и с учетом положения планет в 2026 году она советует:

  • Близнецам дарить возможности знакомств и поиска информации: абонемент в интеллектуальный клуб, умную колонку или путешествие за рубеж.
  • Деве нужны способы укрепить финансовую безопасность. Дарите шкатулку или сейф для дорогих вещей, консультацию по инвестициям или налоговой стратегии, украшения из золота, платины, онлайн-курс финансовой грамотности.
  • Весам – то, что поддержит гармонию в отношениях и сотрудничество. Парную фотосессию, набор для совместных игр, романтическую поездку.
  • Тельцу – все, что дает силу, опору и самовыражение. Яркую тематическую брошь, которая собирает образ. Автомобиль, чтобы чувствовать себя круто. Курс работы с коучем или квест, где он сможет показать себя.

Ранее Василиса Володина дала важный совет на 17 декабря 2025 года. Подробнее – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Ошибка в тексте: