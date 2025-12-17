Лучший подарок-2026: что дарить Близнецам, Девам, Весам и Тельцам
Сегодня, 17 декабря 2025 года, известный российский астролог Василиса Володина рассказала, что будет являться лучшим подарком для представителей четырех знаков зодиака – Близнецов, Дев, Весов и Тельцов, сообщает Zakon.kz.
Как отметила Володина в своем Telegram-канале, "лучший подарок – полезный", и с учетом положения планет в 2026 году она советует:
- Близнецам дарить возможности знакомств и поиска информации: абонемент в интеллектуальный клуб, умную колонку или путешествие за рубеж.
- Деве нужны способы укрепить финансовую безопасность. Дарите шкатулку или сейф для дорогих вещей, консультацию по инвестициям или налоговой стратегии, украшения из золота, платины, онлайн-курс финансовой грамотности.
- Весам – то, что поддержит гармонию в отношениях и сотрудничество. Парную фотосессию, набор для совместных игр, романтическую поездку.
- Тельцу – все, что дает силу, опору и самовыражение. Яркую тематическую брошь, которая собирает образ. Автомобиль, чтобы чувствовать себя круто. Курс работы с коучем или квест, где он сможет показать себя.
