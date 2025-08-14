#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Советы

Астрологи перечислили знаки зодиака, которым все завидуют

Зависть, может быть, и не самое похвальное чувство, но подвержен ей каждый. И тут не угадаешь, с какой стороны лучше быть: и там и там есть свои плюсы и минусы, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail собрали топ-5 знаков, которым есть в чем позавидовать.

Лев

Его королевского величеству завидовать, конечно, глупо, но уж больно ярко он сияет. Уверенность в себе, способность в любой компании немедленно стать центром всеобщего внимания, а также прекрасное умение даже в самые трудные времена создавать видимость не то что благополучия, а прямо-таки роскоши – все это есть у Льва, и всему этому остальные знаки отчаянно завидуют.

Близнецы

Абсолютная внутренняя свобода и зашкаливающий уровень энергии, а также способность познакомиться и завязать отношения с кем угодно – от британской королевы до самого унылого социофоба – вот чему стоит поучиться у Близнецов. А убедившись, что научиться этому невозможно, остается только завидовать.

Стрелец

Бардака в жизни Стрельца много, а также неожиданно всплывающих проблем – что с финансами, что в семье, но сама его жизнь при этом настолько ярка и интересна, а сам Стрелец настолько явно ею наслаждается, что иногда не могут устоять даже зануды-Козероги. Что уж говорить о более легкомысленных знаках? Признайтесь: всем нам иногда хочется все бросить и отправиться в захватывающее приключение.

Весы

Прирожденные эстеты Весы знают толк в красивой жизни – и одного этого уже было бы достаточно, чтобы регулярно провоцировать кое-кого на зависть. Но ведь эти подопечные воздушной стихии еще и живут так, что со стороны кажется, будто все им дается само собой, без малейших усилий и буквально по волшебству. Как тут не завидовать?

Овен

Непрошибаемая уверенность в себе, энергия, которой хватит на троих и еще немного останется, умение жить ярко и на предельных скоростях – даже любители максимально осторожной езды и подробных планов не всегда могут устоять. А уж если вспомнить об особом обаянии главных подопечных Марса, то становится ясно: шансов избежать зависти нет ни у кого. Даже у тех, кто ни за что в этом не признается самим себе.

Ранее были названы три знака зодиака, которые любят громкую роскошь.

Аксинья Титова
