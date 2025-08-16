#АЭС в Казахстане
Советы

Нумеролог назвала три простых ритуала для привлечения денег

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 23:37 Фото: pixabay
Российский нумеролог и эксперт по магии Евгения Белова рассказала о трех обрядах, которые, по ее словам, помогают наладить финансовый поток и улучшить благосостояние, сообщает Zakon.kz.

"Денежный месяц" – только для мужчин. При появлении молодого месяца нужно показать ему кошелек с монетами всех номиналов и зернами злаков, трижды произнеся заговор. Ритуал повторяется каждое новолуние, пишет Вечерняя Москва

"Сундучок хозяйки" – для женщин. На растущей луне в красивую шкатулку кладут монеты, золотую сережку без пары, сухие травы и ключ. Произнеся заговор, шкатулку хранят в тайне, добавляя в нее украшения или ценные вещи.

"Намывание денег" – подходит всем. В момент дождя или снега при солнце зажигают свечу со словами: "Дождь идет – деньги дает, свеча тает – бедность провожает". Остатки воска накрывают монетой и прячут. Через месяц ритуал повторяют.

По словам Беловой, сочетание народной мудрости и веры в обряды помогает "впустить достаток" в жизнь.

Ранее астролог предсказала удачу некоторым знакам зодиака во второй половине августа. 

Айсулу Омарова
