Нумеролог назвала три простых ритуала для привлечения денег

Российский нумеролог и эксперт по магии Евгения Белова рассказала о трех обрядах, которые, по ее словам, помогают наладить финансовый поток и улучшить благосостояние, сообщает Zakon.kz.

"Денежный месяц" – только для мужчин. При появлении молодого месяца нужно показать ему кошелек с монетами всех номиналов и зернами злаков, трижды произнеся заговор. Ритуал повторяется каждое новолуние, пишет Вечерняя Москва.

"Сундучок хозяйки" – для женщин. На растущей луне в красивую шкатулку кладут монеты, золотую сережку без пары, сухие травы и ключ. Произнеся заговор, шкатулку хранят в тайне, добавляя в нее украшения или ценные вещи.

"Намывание денег" – подходит всем. В момент дождя или снега при солнце зажигают свечу со словами: "Дождь идет – деньги дает, свеча тает – бедность провожает". Остатки воска накрывают монетой и прячут. Через месяц ритуал повторяют.

По словам Беловой, сочетание народной мудрости и веры в обряды помогает "впустить достаток" в жизнь.

