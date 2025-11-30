Нумеролог сделала необычное предсказание Кайрату Нуртасу

Мама казахстанского певца Кайрата Нуртаса оставила на своей странице в Instagram видео нумеролога, которая по дате рождения артиста рассказала о его характере, сообщает Zakon.kz.

Кайрат Нуртас родился 25 февраля 1989 года в Туркестане.

"Цифры его технического расклада говорят о многом. Он трудолюбив, способен работать за двоих, обладает аналитическим умом и сильной интуицией. Мягкий и внимательный, свободолюбивый и открытый к новым впечатлениям. Он любит дальние путешествия и новые горизонты. Самодостаточный в энергетике, порядочный и искренний, он не умеет хитрить и изворачиваться. Иногда бывает торопливым и нетерпеливым, но всегда готов прийти на помощь другим", – считает нумеролог.

Отдельный акцент в нумерологическом расчете сделали на "двух девятках" в его жизненном коде – символу известности и признания, а также уверенного выполнения жизненной программы. Нумеролог уверена, что 37-летие Кайрата Нуртаса принесет ему перемены, гармонию в семье и счастье. Его цифры также могут означать возможное рождение детей.

