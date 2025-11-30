#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Культура и шоу-бизнес

Нумеролог сделала необычное предсказание Кайрату Нуртасу

Казахстанский певец, артист, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 03:30 Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Мама казахстанского певца Кайрата Нуртаса оставила на своей странице в Instagram видео нумеролога, которая по дате рождения артиста рассказала о его характере, сообщает Zakon.kz.

Кайрат Нуртас родился 25 февраля 1989 года в Туркестане.

"Цифры его технического расклада говорят о многом. Он трудолюбив, способен работать за двоих, обладает аналитическим умом и сильной интуицией. Мягкий и внимательный, свободолюбивый и открытый к новым впечатлениям. Он любит дальние путешествия и новые горизонты. Самодостаточный в энергетике, порядочный и искренний, он не умеет хитрить и изворачиваться. Иногда бывает торопливым и нетерпеливым, но всегда готов прийти на помощь другим", – считает нумеролог.

Отдельный акцент в нумерологическом расчете сделали на "двух девятках" в его жизненном коде – символу известности и признания, а также уверенного выполнения жизненной программы. Нумеролог уверена, что 37-летие Кайрата Нуртаса принесет ему перемены, гармонию в семье и счастье. Его цифры также могут означать возможное рождение детей.

Ранее недавно вышедшую замуж за олигарха Динару Сатжан заподозрили в беременности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Дочь Кайрата Нуртаса сделала неожиданное заявление
14:02, 23 августа 2024
Дочь Кайрата Нуртаса сделала неожиданное заявление
Кайрат Нуртас заинтриговал подписчиков, пробежавшись в поле
13:28, 14 апреля 2025
Кайрат Нуртас заинтриговал подписчиков, пробежавшись в поле
Мама Кайрата Нуртаса восхитила Казнет
08:10, 20 ноября 2025
Мама Кайрата Нуртаса восхитила Казнет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: