Астролог предсказала удачу некоторым знакам зодиака во второй половине августа

Астролог Тамара Глоба опубликовала очередной прогноз уже на вторую половину августа. Она предупредила, что некоторых представителей знаков зодиака ждут крутые перемены, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, если в начале месяца вы почувствовали изменения в жизни, будьте готовы к тому, что вторая половина месяца принесет новые испытания.

Овны

Для Овнов август – время, когда не нужно стесняться своих идей. Блесните умом на работе и в учебе, скромность совсем не будет красить. В знакомствах тоже не стоит занимать пассивную позицию и ждать, когда с вами заговорят, берите дело в свои руки.

Если будете искать место уединения и спокойствия, смело вычеркивайте дом: полежать на диване не получится. Наоборот, приготовьтесь к ремонту или парочке проблем от родителей или детей, которые вам придется решать в короткие сроки.

Возникнут трудности с противниками и конкурентами. Могут быть проблемы, которые касаются финансовой стороны. Будьте внимательны в тратах. Деньги будут приходить, но в то же время и расходов будет немало.

Астролог советует Овнам быть осторожными на дорогах. В конце августа лучше отложить телефон и не спешить, даже если сильно хочется.

Телец

У Тельцов домочадцы будут просить помощи. Особенно много времени будут отнимать дети. При этом вторая половина месяца – хороший период для работы. В то же время могут быть трудности и споры с коллегами.

До конца месяца есть время, чтобы отправиться в путешествия вместе с родными и друзьями. Если времени совсем в обрез, астролог советует не забывать о концертах, выставках и других культурных мероприятиях в городе, возможно, на одном из них вы встретите свою любовь.

Близнецы

Близнецов ожидают новые проекты и предложения. Они будут буквально купаться во внимании людей, которые их окружают.

Возможно, в жизнь вернутся старые друзья. Хотя, по словам астролога, споры тоже неизбежны. Также до осени Близнецов ждет немало приятных сюрпризов, особенно в финале лета.

Рак

Для всех, кто родился под знаком Рака, вторая половина августа обещает быть яркой и насыщенной. Люди заметят вашу утонченность, чувство стиля и особый шарм, которыми вы обладаете. Вполне вероятно, что вскоре поступит заманчивое предложение, которое затронет не только карьеру, но и личную жизнь.

В это время Раки могут получить реализацию планов.

Лев

Во второй половине августа Львам повезет больше, чем в начале. Люди заметят их способности и оценят по достоинству. Некоторые из них могут попросить поделиться опытом и знаниями – соглашаться или нет, решение за вами.

Будьте готовы и к личным переменам. Если вы задумываетесь о том, что в жизни все не совсем так, как вам бы хотелось, то в конце месяца возможны трудности в семье и личных отношениях.

Если вы уже строите планы на отпуск, покупку квартиры или другие важные события в будущем, придется отложить их и сосредоточиться на текущих делах.

Дева

Весь месяц Девы находятся под покровительством своих друзей и близких, которые становятся их ангелами-хранителями. Если вы давно мечтаете открыть свой бизнес, завести блог или убедить начальство дать вам повышение, соберите команду единомышленников. Вместе вы достигните поставленных целей.

К концу месяца будет велик соблазн расслабиться, но если цели для вас действительно важны, не опускайте руки. Финансы требуют осторожности и терпения. Пусть заработок пока покажется не таким простым делом, доверяйтесь своей интуиции и дружескому плечу рядом.

Весы

Во второй половине августа Весов ждет поток свежих идей и новых знакомств, которые откроют перед ними новые карьерные возможности. Тамара Глоба рекомендует искать поддержку у женщины, будь то начальник или родственница, так как именно она окажет значительное влияние на ваше профессиональное развитие.

В августе ваша активность зашкаливает, и конкуренты начнут активно кусаться. Особенно осторожно действуйте в финале лета и держите ухо востро даже с теми, кому полностью доверяете. Финансовые траты увеличатся, поэтому следите за кошельком и сохраняйте спокойствие.

Скорпион

Если Скорпионам хочется добиться успеха, найти выгодные знакомства или спонсоров для своих стартапов – им нужно сесть в машину или на поезд, чтобы отправиться навстречу приключениям.

Удача в этом месяце способствует в творческих делах. Вдали от дома вы создаете новые проекты. Дальние партнеры или родственники помогают вам практически во всех делах.

Окрыленным новыми впечатлениями и яркими эмоциями Скорпионам не стоит ждать той же воодушевленности от тех, кто рядом. Споры с начальником о том, как правильно работать, или ссоры со второй половинкой, особенно если это женщина, не принесут ничего хорошего.

Стрелец

Стрельцам в августе стоит рискнуть и покинуть родные края. Если руководство предложит командировку, а университет, куда вас приглашают, находится далеко от дома, не отказывайтесь сразу.

В незнакомых краях Стрельцов ждет внутренняя перезагрузка. Вы пересмотрите свои планы и мечты, возможно, по-другому взглянете на будущее своих детей. В конце месяца не исключены споры.

Козерог

Козероги, готовьтесь: вторая половина месяца вся пройдет в заботах! Вы окажетесь втянутыми в чужие дела, будь то семейные хлопоты или рабочие проекты. Но помните: уделяя внимание другим, не забывайте и о себе.

Что касается работы, вам предстоит погрузиться в совместные проекты или разделить свои задачи с коллегами. Одному справляться тяжело, поэтому не бойтесь просить помощи или делегировать – от этого вы не сделаете себе хуже.

Водолей

Водолеи уже давно чувствуют, что работают за пятерых. Хорошая новость: во второй половине августа у вас соберется отличная команда, которая поможет разгрузиться. Вас поддержат любимые коллеги, друзья и даже случайные помощники.

Вторая половина месяца окажется звездным периодом: успехи достигнуты, семейная жизнь радует, а родственники могут поддержать не только советом, но и денежным подарком.

Однако остерегайтесь новых знакомых в личной жизни, особенно в последних числах августа. Лучше доверяйте интуиции и прислушивайтесь к советам близких друзей.

Рыбы

Август для Рыб превращается в праздник новаторства. Новые проекты захватывают воображение, дарят яркие впечатления и открывают совершенно неожиданные горизонты не только в карьере, но во многих сферах жизни в целом.

Время очень успешное в личных отношениях и в делах. Вполне возможно, вы встретите новых людей, которые привнесут в вашу судьбу потрясающие изменения. В августе возможны беременности или рождения детей.

Ранее астролог рассказала, на чьей стороне будет удача до самой осени.