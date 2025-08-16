Почему нельзя пить кофе натощак

Кофе натощак может причинить вред организму и не должен рассматриваться как полезный утренний ритуал, заявил хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Ленте.ру" он отметил, что напиток действительно стимулирует работу мозга и учащает пульс, однако такая стимуляция не всегда приносит пользу.

"Она может проявляться тревожностью, нервозностью и даже бессонницей", – отметил врач.

Кроме того, людям с повышенным давлением кофе противопоказан, так как он усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Умнов подчеркнул, что после пробуждения кровь у человека обычно густая, поэтому прежде всего нужно выпить воду.

"Если человек с утра натощак, не попив воды, а выпив чашку кофе пойдет сдавать кровь из вены, то скорее всего взять кровь не получится или придется буквально выжимать густую кровь", – объяснил он.

Отдельно специалист обратил внимание на влияние кофе на желудок: горечь и кислота напитка раздражают слизистую и могут привести к гастриту, проблемам с пищеварением и неприятным ощущениям. При этом ароматизированный кофе, содержащий синтетические добавки, способен вызывать аллергию и жжение, особенно если употреблять его без еды.

Таким образом, врач рекомендует начинать день с воды, а не с кофе, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.



Ранее сообщалось, что кофе может нарушить процесс засыпания, если выпить его менее чем за шесть часов до сна.

