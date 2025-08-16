#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Советы

Почему нельзя пить кофе натощак

кофе, вред, врач , фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 01:52 Фото: pixabay
Кофе натощак может причинить вред организму и не должен рассматриваться как полезный утренний ритуал, заявил хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Ленте.ру" он отметил, что напиток действительно стимулирует работу мозга и учащает пульс, однако такая стимуляция не всегда приносит пользу.

"Она может проявляться тревожностью, нервозностью и даже бессонницей", – отметил врач.

Кроме того, людям с повышенным давлением кофе противопоказан, так как он усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Умнов подчеркнул, что после пробуждения кровь у человека обычно густая, поэтому прежде всего нужно выпить воду.

"Если человек с утра натощак, не попив воды, а выпив чашку кофе пойдет сдавать кровь из вены, то скорее всего взять кровь не получится или придется буквально выжимать густую кровь", – объяснил он.

Отдельно специалист обратил внимание на влияние кофе на желудок: горечь и кислота напитка раздражают слизистую и могут привести к гастриту, проблемам с пищеварением и неприятным ощущениям. При этом ароматизированный кофе, содержащий синтетические добавки, способен вызывать аллергию и жжение, особенно если употреблять его без еды.

Таким образом, врач рекомендует начинать день с воды, а не с кофе, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что кофе может нарушить процесс засыпания, если выпить его менее чем за шесть часов до сна. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Нумеролог назвала три простых ритуала для привлечения денег
Советы
23:37, 16 августа 2025
Нумеролог назвала три простых ритуала для привлечения денег
Астролог предсказала удачу некоторым знакам зодиака во второй половине августа
Советы
15:49, 16 августа 2025
Астролог предсказала удачу некоторым знакам зодиака во второй половине августа
Врач рассказала, кому не стоит пить чай с сахаром
Советы
09:33, 16 августа 2025
Врач рассказала, кому не стоит пить чай с сахаром
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: