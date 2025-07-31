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Диетолог раскрыла "точку невозврата" для кофе – после нее ты не уснешь

бариста делает кофе, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 18:41 Фото: freepik
Кофе может нарушить процесс засыпания, если выпить его менее чем за шесть часов до сна, передает Zakon.kz.

Диетолог Аманда Фигейредо из Университета Сан-Паулу рассказала в интервью изданию Terra, что поздний кофе может стать причиной бессонницы. По ее словам, важно правильно выбрать время для последней чашки.

"Стоит избегать употребления кофе за шесть часов до сна. Это связано с тем, что период полувыведения кофеина из организма составляет от четырех до шести часов", – объясняет Аманда Фигейредо.

Она добавила, что реакция на кофе индивидуальна и зависит от множества факторов: от генетики и возраста до режима дня и принимаемых лекарств.

Ранее мы сообщали, что нейрофизиолог развеял миф о восстановлении после недосыпа.

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Асель Аукешева
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