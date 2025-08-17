Врачи раскрыли условие, при котором горячие напитки повышают риск рака

Горячие напитки не провоцируют рак горла, однако их частое употребление может повышать вероятность развития опухолей пищевода, сообщает Zakon.kz.

При этом решающее значение имеет частота употребления и размер глотка. Об этом изданию The Conversation рассказал гастроэнтеролог Винсент Хо из Университета Западного Сиднея.

По словам специалиста, доказательств связи между потреблением горячих напитков и раком желудка также пока недостаточно. В то же время Международное агентство по изучению рака в 2016 году отнесло употребление очень горячих напитков – свыше 65°C – к категории "вероятно канцерогенных для человека". Хо отметил, что в эту же группу входят выбросы от сжигания древесины в помещении и чрезмерное потребление красного мяса.

"Большинство данных получено в Южной Америке, где популярный матча-латте (порошковый зеленый чай) традиционно пьют при температуре около 70°C. Именно в этом регионе выявили устойчивую связь между его употреблением и ростом заболеваемости раком пищевода", – отметил ученый.

Аналогичные результаты были получены в исследованиях на Ближнем Востоке, в Африке и в Азии.

Механизм риска, по словам эксперта, связан с термическим повреждением слизистой оболочки пищевода. Постоянное воздействие горячих напитков может вызывать микроповреждения клеток и ослаблять естественные защитные барьеры, что в дальнейшем повышает вероятность онкологических изменений. Дополнительным фактором риска является рефлюкс желудочного сока, повреждающий ткани пищевода.

"Также ученые выяснили, что большое значение имеет не только температура напитка, но и размер глотка. Большой глоток кофе температурой 65°C – около 20 миллилитров – повышает температуру в пищеводе на 12°C. Со временем это может приводить к повреждению клеток", – объяснил Хо.

Врач добавил, что редкое употребление напитка такой температуры вряд ли вызовет долгосрочные проблемы, однако систематическая привычка пить слишком горячие жидкости может быть опасна.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

