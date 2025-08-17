#АЭС в Казахстане
#Интересное
Советы

Врачи раскрыли условие, при котором горячие напитки повышают риск рака

напитки, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 15:51 Фото: pixabay
Горячие напитки не провоцируют рак горла, однако их частое употребление может повышать вероятность развития опухолей пищевода, сообщает Zakon.kz.

При этом решающее значение имеет частота употребления и размер глотка. Об этом изданию The Conversation рассказал гастроэнтеролог Винсент Хо из Университета Западного Сиднея.

По словам специалиста, доказательств связи между потреблением горячих напитков и раком желудка также пока недостаточно. В то же время Международное агентство по изучению рака в 2016 году отнесло употребление очень горячих напитков – свыше 65°C – к категории "вероятно канцерогенных для человека". Хо отметил, что в эту же группу входят выбросы от сжигания древесины в помещении и чрезмерное потребление красного мяса.

"Большинство данных получено в Южной Америке, где популярный матча-латте (порошковый зеленый чай) традиционно пьют при температуре около 70°C. Именно в этом регионе выявили устойчивую связь между его употреблением и ростом заболеваемости раком пищевода", – отметил ученый.

Аналогичные результаты были получены в исследованиях на Ближнем Востоке, в Африке и в Азии.

Механизм риска, по словам эксперта, связан с термическим повреждением слизистой оболочки пищевода. Постоянное воздействие горячих напитков может вызывать микроповреждения клеток и ослаблять естественные защитные барьеры, что в дальнейшем повышает вероятность онкологических изменений. Дополнительным фактором риска является рефлюкс желудочного сока, повреждающий ткани пищевода.

"Также ученые выяснили, что большое значение имеет не только температура напитка, но и размер глотка. Большой глоток кофе температурой 65°C – около 20 миллилитров – повышает температуру в пищеводе на 12°C. Со временем это может приводить к повреждению клеток", – объяснил Хо.

Врач добавил, что редкое употребление напитка такой температуры вряд ли вызовет долгосрочные проблемы, однако систематическая привычка пить слишком горячие жидкости может быть опасна.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее хирург объяснил, почему нельзя пить кофе натощак, и подробно рассказал, к каким последствиям это может привести.

Андрей Дюсупов
