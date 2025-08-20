За какими фразами прячутся несерьезные любовники

Коуч по знакомствам Кимберли Рэй назвала фразы, по которым можно распознать партнеров, не настроенных на серьезные отношения, сообщает Zakon.kz

Ее рекомендации опубликовало издание Mirror 18 августа 2025 года.

По словам Рэй, люди, избегающие обязательств, часто говорят такие вещи, как:

Я тебе не подхожу.

Я сейчас в странном положении.

Я не готов к серьезным отношениям.

Мне нравится плыть по течению.

Я все еще разбираюсь в себе.

Я не уверен, чего хочу.

Ты слишком хорош(-а) для меня.

Она объясняет, что подобные фразы могут быть своего рода подготовкой к непоследовательному поведению, двойственным сигналам и возможному внезапному разрыву.

"Это будет щитом, за которым они спрячутся, когда скажут: "Я же с самого начала тебе говорил", – считает эксперт.

Кроме того, Рэй отметила, что такие партнеры, как правило, пишут нерегулярно, перестают первыми выходить на связь, избегают глубокого общения и не проявляют интереса к жизни собеседника. Также они уклоняются от планирования совместного будущего.

