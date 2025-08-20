Поцелуи передают не только чувства, предупредила эксперт

Существует мнение, что кариес может передаваться через поцелуи. Стоматолог-пародонтолог Инна Ростовенко рассказала о том, так ли это на самом деле, передает Zakon.kz.

По словам врача, пишет "Газета.Ru", кариес – это хронический инфекционный процесс, который возникает в твердых тканях зуба и сопровождается деминерализацией эмали и разрушением дентина.

Основная причина его возникновения – неудовлетворительная гигиена полости рта. В зубном налете содержатся бактерии, которые прикрепляются к эмали и выделяют кислоту, разрушающую зубные ткани.

"При поцелуе кариес не передается. Но при обмене слюной передаются бактерии, содержащиеся в полости рта, в том числе Streptococcus mutans, участвующие в возникновении кариеса. В норме они содержатся в слюне каждого человека и иммунитет подавляет развитие таких бактерий. При этом не стоит забывать, что при поцелуе могут передаваться и другие патогенные микроорганизмы", – рассказала Ростовенко.

Врач отметила важность гигиены, особенно при наличии ортодонтической аппаратуры. Она напомнила, что не стоит ждать появления боли – это может привести к осложнениям и удалению зуба.

Для профилактики врач рекомендует: проходить профессиональную гигиену и профилактический осмотр у стоматолога не реже двух раз в год;

сократить потребление сахара и других углеводов, именно они служат "пищей" для кариесогенных бактерий;

не забывать о чистке труднодоступных участков: между зубами и вдоль десны. Здесь помогут зубные нити, ершики и ирригаторы;

добавить в рацион больше твердых овощей и фруктов. Они помогают очищать эмаль естественным способом.

Ранее мы сообщали, что раскрыт неочевидный симптом проблем в отношениях.