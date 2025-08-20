Поцелуи передают не только чувства, предупредила эксперт
Фото: freepik
Существует мнение, что кариес может передаваться через поцелуи. Стоматолог-пародонтолог Инна Ростовенко рассказала о том, так ли это на самом деле, передает Zakon.kz.
По словам врача, пишет "Газета.Ru", кариес – это хронический инфекционный процесс, который возникает в твердых тканях зуба и сопровождается деминерализацией эмали и разрушением дентина.
Основная причина его возникновения – неудовлетворительная гигиена полости рта. В зубном налете содержатся бактерии, которые прикрепляются к эмали и выделяют кислоту, разрушающую зубные ткани.
"При поцелуе кариес не передается. Но при обмене слюной передаются бактерии, содержащиеся в полости рта, в том числе Streptococcus mutans, участвующие в возникновении кариеса. В норме они содержатся в слюне каждого человека и иммунитет подавляет развитие таких бактерий. При этом не стоит забывать, что при поцелуе могут передаваться и другие патогенные микроорганизмы", – рассказала Ростовенко.
Врач отметила важность гигиены, особенно при наличии ортодонтической аппаратуры. Она напомнила, что не стоит ждать появления боли – это может привести к осложнениям и удалению зуба.
Для профилактики врач рекомендует:
- проходить профессиональную гигиену и профилактический осмотр у стоматолога не реже двух раз в год;
- сократить потребление сахара и других углеводов, именно они служат "пищей" для кариесогенных бактерий;
- не забывать о чистке труднодоступных участков: между зубами и вдоль десны. Здесь помогут зубные нити, ершики и ирригаторы;
- добавить в рацион больше твердых овощей и фруктов. Они помогают очищать эмаль естественным способом.
Ранее мы сообщали, что раскрыт неочевидный симптом проблем в отношениях.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript