#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Советы

Поцелуи передают не только чувства, предупредила эксперт

вред поцелуйев, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 18:28 Фото: freepik
Существует мнение, что кариес может передаваться через поцелуи. Стоматолог-пародонтолог Инна Ростовенко рассказала о том, так ли это на самом деле, передает Zakon.kz.

По словам врача, пишет "Газета.Ru", кариес – это хронический инфекционный процесс, который возникает в твердых тканях зуба и сопровождается деминерализацией эмали и разрушением дентина.

Основная причина его возникновения – неудовлетворительная гигиена полости рта. В зубном налете содержатся бактерии, которые прикрепляются к эмали и выделяют кислоту, разрушающую зубные ткани.

"При поцелуе кариес не передается. Но при обмене слюной передаются бактерии, содержащиеся в полости рта, в том числе Streptococcus mutans, участвующие в возникновении кариеса. В норме они содержатся в слюне каждого человека и иммунитет подавляет развитие таких бактерий. При этом не стоит забывать, что при поцелуе могут передаваться и другие патогенные микроорганизмы", – рассказала Ростовенко.

Врач отметила важность гигиены, особенно при наличии ортодонтической аппаратуры. Она напомнила, что не стоит ждать появления боли – это может привести к осложнениям и удалению зуба.

Для профилактики врач рекомендует:

  • проходить профессиональную гигиену и профилактический осмотр у стоматолога не реже двух раз в год;
  • сократить потребление сахара и других углеводов, именно они служат "пищей" для кариесогенных бактерий;
  • не забывать о чистке труднодоступных участков: между зубами и вдоль десны. Здесь помогут зубные нити, ершики и ирригаторы;
  • добавить в рацион больше твердых овощей и фруктов. Они помогают очищать эмаль естественным способом.

Ранее мы сообщали, что раскрыт неочевидный симптом проблем в отношениях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Астрологи назвали самые контролирующие знаки зодиака
Советы
08:55, Сегодня
Астрологи назвали самые контролирующие знаки зодиака
Названы пять знаков зодиака, которым нужны отношения на расстоянии
Советы
05:30, Сегодня
Названы пять знаков зодиака, которым нужны отношения на расстоянии
Почему мужчины избегают разговоров о чувствах – психолог
Советы
20:51, 19 августа 2025
Почему мужчины избегают разговоров о чувствах – психолог
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: