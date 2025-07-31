Психологи рассказали, какие фразы не стоит говорить во время ссоры

Психологи Санам Хафиз и Том Макдонах назвали фразы, которые могут усилить конфликт и раздражать собеседника, передает Zakon.kz.

Иногда отсутствие навыков общения сбивает разговор с правильного хода. Люди путаются, когда собеседник говорит одно, но имеет в виду другое. Об этом пишут Daily Mirror со ссылкой на комментарии психологов.

Санам Хафиз отметила, что фразы вроде "забудь" или "без обид, но…" тоже нежелательны. Первая обесценивает чувства собеседника, а вторая часто служит прикрытием для оскорблений.

"Подобное уклонение от ответственности может привести к потере доверия. Иногда достаточно извинений, чтобы исправить ошибку", – пояснил он.

Том Макдонах добавил, что особенно вредны в ссорах выражения, начинающиеся с "ты всегда" или "ты никогда", так как они искажают реальность и вызывают у собеседника стремление оправдываться или спорить.

Он также подчеркнул, что просьба "успокойся" воспринимается как обвинение в неправильной реакции, а не как попытка разобраться в сути конфликта.

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