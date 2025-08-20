Эксперты назвали признаки пивного алкоголизма

Врачи Городской клинической больницы № 5 Уфы назвали несколько признаков, указывающих на зависимость от пива, сообщает Zakon.kz.

В беседе с UfaTime.ru эксперты рассказали о том, что сначала человек не считает опасным регулярное употребление пива, но неприятные последствия начинаются через некоторое время. На развитие пивного алкоголизма, говорят специалисты, указывают употребление более одного литра напитка в день и проблемы с тем, чтобы расслабиться без него. Также тревожным сигналом является раздражительность и злость, появляющиеся, если напиток отсутствует дома.

Эксперты предупреждают, что насторожить должны наличие "пивного живота", нарушение мужской репродуктивной функции, появление бессонницы, дневной сонливости, частых головных болей. Наконец, о пивном алкоголизме говорит употребление пива с целью похмелиться утром или поднять настроение.

