Советы

Эксперты назвали признаки пивного алкоголизма

врачи назвали признаки пивного алкоголизма, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 23:47 Фото: pixabay
Врачи Городской клинической больницы № 5 Уфы назвали несколько признаков, указывающих на зависимость от пива, сообщает Zakon.kz.

В беседе с UfaTime.ru эксперты рассказали о том, что сначала человек не считает опасным регулярное употребление пива, но неприятные последствия начинаются через некоторое время. На развитие пивного алкоголизма, говорят специалисты, указывают употребление более одного литра напитка в день и проблемы с тем, чтобы расслабиться без него. Также тревожным сигналом является раздражительность и злость, появляющиеся, если напиток отсутствует дома.

Эксперты предупреждают, что насторожить должны наличие "пивного живота", нарушение мужской репродуктивной функции, появление бессонницы, дневной сонливости, частых головных болей. Наконец, о пивном алкоголизме говорит употребление пива с целью похмелиться утром или поднять настроение.

Ранее сообщалось, что автор слов некогда нашумевшей казахской песни "Қызыл раушан" Шуак Рахымберди, которую спел Улангасыр Ками, оказался в тяжелой жизненной ситуации: он остался без крыши над головой и страдает алкоголизмом.

