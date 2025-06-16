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Культура и шоу-бизнес

Автор строк популярной песни "Қызыл раушан" живет на улице и страдает алкоголизмом

Автор строк популярной песни &quot;Қызыл раушан&quot; живет на улице и страдает алкоголизмом, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 20:34 Фото: pixabay
Автор слов некогда нашумевшей казахской песни "Қызыл раушан" Шуак Рахымберди, которую спел Улангасыр Ками, оказался в тяжелой жизненной ситуации: он остался без крыши над головой и страдает алкоголизмом, сообщает Zakon.kz.

Недавно блогер Рахат Маратов снял серию пранков с бездомным по имени Шуак Рахымберди. В беседе он узнал, что мужчина, который живет на улице и страдает от алкоголизма, является автором известной казахской песни "Қызыл раушан".

"Моя красная Роза, я еще удивлю тебя. Ходи счастливой. Однако и я счастлив. Это моя жена. Я ей как-то посвятил песню. С русского на казахский перевел слова и продал. Песню исполнил Улангасыр Ками, и она стала популярной", – признался в беседе Шуак Рахымберди.

Также автор строк рассекретил, что продал свое произведение за 1,5 тыс. долларов. Он добавил, что был учеником поэта Мухтара Ниязова и попросил не ворошить прошлое.

А ранее казахстанская актриса Асель Аскар решилась на кардинальную меру и легла "под нож" пластического хирурга. Звезда отметила, что специалист рекомендовал остановиться на менее травматичном способе "открыть" глаза.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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