Какие дни сентября опасны для покупок

Специалисты в сентябре советуют ориентироваться на лунный календарь трат и покупок. К примеру, самыми рискованными в первом осеннем месяце станут 7 и 21 числа, сообщает Zakon.kz.

Благоприятные дни

Особенно удачными в сентябре для покупок обещают стать дни на растущей Луне – с 1 по 6 и с 22 по 30 сентября. Это время хорошо подходит для приобретения техники, мебели, офисных принадлежностей, одежды к осенне-зимнему сезону, а также всего, что связано с саморазвитием.

5 и 25 сентября выделяются как особенно гармоничные дни для крупных приобретений: покупки, совершенные в это время, будут радовать своей функциональностью и оправдают затраты.

Неблагоприятные дни

Самыми рискованными в сентябре станут 7 и 21 числа – дни полнолуния и новолуния.

Именно в эти периоды высока вероятность нерациональных трат, конфликтов на почве денег и эмоциональных срывов, которые могут вылиться в незапланированный шопинг.

Также, как отмечено в публикации издания ТВ Центр, стоит с осторожностью относиться к 9 и 13 сентября: в эти дни Луна формирует неблагоприятные аспекты, провоцирующие поспешные решения и неоправданные надежды на "выгодную цену".

