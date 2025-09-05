Этот день считался опасным: что лучше не делать 6 сентября

В народном календаре 6 сентября отмечают праздник, который носит название Евтихий Тихий. В 2025 году он выпадает на субботу, сообщает Zakon.kz.

Этот день – время покоя, тишины и глубокого внутреннего созерцания. Праздник старались проводить в кругу семьи, избегали шумных встреч, посвящали время общению с близкими.

Известно, что было принято заниматься домашними делами, связанными с заботой и уютом. Вечером обязательно устраивали скромный семейный ужин.

Согласно публикации издания "Известия", особое значение придавалось снам, увиденным в ночь на 6 сентября, – их считали вещими.

Что нельзя делать

Если верить народным поверьям, то 6 сентября особенно активна нечистая сила, поэтому ходить в одиночку в лес не следовало – существовал риск встретить лешего и заблудиться. При этом отправляться в этот день за грибами не возбранялось, но только группами, избегая одиночества.

Также запрещено:

ссориться и спорить с родственниками, особенно с родителями и старшими по возрасту – разлад может "остаться" в семье на целый год;

сплетничать и завидовать – негативные эмоции способны "накликать" беду;

использовать острые предметы – из-за высокого риска порезаться, что предвещало неприятности;

двигаться против ветра – по поверьям, он мог унести с собой удачу;

смотреть на утреннюю зарю – предки верили, что она может "окликнуть" и сбить с пути, навлечь большое несчастье;

принимать подарки от незнакомцев – вместе с вещью можно перенять и чужие беды;

месить тесто и заниматься выпечкой – это сулило болезни среди домочадцев.

Народные приметы

В этот день внимательно следили за природой, считая, что ее знаки указывают, какими будут предстоящая зима, а также урожай в следующем году.

К примеру:

много желудей на дубе – зима будет морозной и снежной;

тихая заря без ветра – теплое и урожайное завершение осени;

синицы кричат в дневное время – скоро наступит ненастье;

дождь – к сухой осени и богатому урожаю в следующем году.

