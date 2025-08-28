29 августа – Ореховый Спас: ритуал для избавления от долгов и привлечения богатства

29 августа – единственный день, когда можно навсегда избавиться от долгов. Ореховый Спас – это день, когда энергия Вселенной максимально благоприятствует избавлению от финансовых проблем и привлечению изобилия, сообщает Zakon.kz.

Конечно, деньги приходят через усердный труд. Но эзотерики уверены: есть особые дни, когда можно "перепрограммировать" свою финансовую судьбу. И 29 августа – такой день.

В славянской традиции орех всегда символизировал скрытые богатства и нераскрытый потенциал. Твердая скорлупа защищает драгоценное ядро – точно так же наши возможности часто скрыты под панцирем страхов и ограничивающих убеждений. День Орехового Спаса приходится на момент, когда орехи полностью созревают и готовы отдать свою силу. В этот период энергия земли максимально концентрируется в плодах, а значит, любые ритуалы, связанные с привлечением изобилия, работают в несколько раз эффективнее. Астрологи объясняют это тем, что 29 августа планеты выстраиваются в особой конфигурации, которая открывает денежные каналы и убирает блоки на пути к процветанию, пишет Life.ru.

Древний ритуал с грецким орехом

Для проведения ритуала вам понадобится только грецкий орех и обычный маркер. На одной половинке скорлупы нарисуйте руну Феху – она отвечает за материальное богатство и денежные потоки. На другой половинке изобразите руну Беркана – символ роста, развития и новых возможностей.

Руны Феху и Беркана. Фото: Life/Chat GPT

Когда символы будут готовы, аккуратно расколите орех пополам. Это действие имеет глубокий смысл – вы символически "вскрываете" свой потенциал, готовы принять изменения и открываете путь к изобилию. В момент раскалывания представьте, как вместе с орехом раскрывается ваша финансовая удача, а все долги и денежные проблемы остаются в прошлом. После этого каждую половинку нужно будет спрятать в определенном месте дома ровно на 21 день – именно столько времени требуется энергии, чтобы полностью перестроиться и начать работать на ваше благосостояние.

Где спрятать половинки ореха для максимального эффекта

Первую половинку, с руной Феху, спрячьте в спальне – это зона отдыха, восстановления и притяжения всего желанного в вашу жизнь. Лучше всего положить ее под матрас, в изголовье или в прикроватную тумбочку. Вторую половинку, с руной Беркана, разместите на кухне, желательно рядом с местом, где вы готовите еду или храните продукты. Кухня – это центр изобилия дома, место, где происходит трансформация сырых продуктов в питательное кушанье. Именно здесь энергия роста и процветания будет работать наиболее активно. Важно не трогать половинки и не перекладывать их с места на место – пусть они спокойно "работают" в выбранных точках дома.

Что еще можно сделать 29 августа для привлечения богатства

Помимо основного ритуала с орехом, в день Орехового Спаса полезно провести генеральную уборку в доме, особенно в местах, где вы храните деньги или документы. Выбросьте все старое и ненужное – освобождайте пространство для новой энергии изобилия. Также хорошо в этот день покупать орехи и угощать ими близких – таким образом вы "делитесь богатством" и привлекаете его к себе по закону бумеранга. Если есть возможность, посетите ореховую рощу или просто прогуляйтесь там, где растут ореховые деревья. Энергия созревающих плодов поможет настроиться на волну изобилия и процветания.

Ореховый Спас случается только раз в году, и эта возможность уникальна, чтобы попрощаться с финансовыми проблемами и открыть новую страницу в своей денежной истории. Главное – выполнять ритуал с верой и искренним желанием изменить свою жизнь к лучшему.

