19 августа Яблочный Спас: ритуалы на привлечение денег

Яблочный Спас отмечается ежегодно 19 августа. В этот день можно проводить ритуалы, направленные на привлечение финансового благополучия и достатка, сообщает Zakon.kz.

Подробнее о том, как в этот день можно поспособствовать увеличению доходов, рассказала эзотерик Элиана Астратова. По ее словам, день символизирует завершение летнего цикла и обладает мощной энергетикой, которую можно использовать для улучшения материального положения.

"Рекомендуется провести генеральную уборку в доме, чтобы освободить пространство от негативной энергии и открыть дорогу новому. Особое внимание следует уделить кошельку – его нужно очистить от старых чеков и мусора, а затем протереть его свежим яблоком, приговаривая слова благодарности за имеющиеся средства и просьбу о приумножении доходов", – пояснила эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

В день Яблочного Спаса необходимо посетить церковь и освятить яблоки. Часть освященных фруктов следует раздать нуждающимся. Это, по словам эзотерика, создаст положительную карму и откроет потоки изобилия.

"После посещения церкви можно провести дома ритуал на привлечение денег. Для этого возьмите три яблока, нарежьте их на дольки и разложите на блюдце. Посыпьте яблоки корицей, которая символизирует богатство и процветание. Произнесите над яблоками слова, выражающие ваше желание привлечь деньги в свою жизнь, визуализируя себя богатым и успешным человеком", – поделилась Астратова.

Затем нужно съесть одно яблоко, представляя, как энергия изобилия наполняет тело.

"Второе яблоко закопайте под плодовым деревом (если оно есть), как символ посаженного зерна, которое даст богатый урожай. Третье яблоко положите в укромное место в доме, где хранятся ваши деньги, как талисман, привлекающий богатство. Помните, что эзотерические ритуалы работают только в том случае, если вы верите в их силу и искренне желаете перемен к лучшему", – заключила эксперт.

