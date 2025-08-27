Собирать орехи, не ссориться и печь хлеб: что можно и нельзя в сентябре
Предки верили, что соблюдение всех правил помогает привлечь благополучие, а нарушение – навлечь неприятности.
Что можно делать в сентябре
В народном календаре сентябрь считался временем благодарности природе за плоды лета и встречей нового сельскохозяйственного цикла.
Среди важных дел:
- Собирать урожай – особенно орехи, яблоки и мед.
- Печь хлеб из нового урожая – он символизировал богатство и семейное благополучие. Такой хлеб часто делили с соседями и родственниками.
- Посещать храм и молиться – многие сентябрьские праздники, как Яблочный и Ореховый Спас, были связаны с благодарностью Богу за дары земли.
- Начинать новые дела – особенно после 14 сентября. Считалось, что все, начатое в эти дни, будет успешным.
- Устраивать семейные трапезы – за столом обсуждали урожай, строили планы и благодарили природу за щедрость.
Что нельзя делать
Наряду с разрешенными действиями, сентябрь накладывал строгие запреты, нарушение которых, по поверьям, могло привести к бедам:
- Нельзя ссориться и ругаться. Любая ссора могла "испачкать" будущий год.
- Не рекомендуется стричься и начинать ремонт 11 сентября.
- Запрещено отказывать в помощи – верили, что отказавшемуся "вернется вдвойне" бедой.
- Не назначали свадеб в дни строгих постов и траурных праздников – считалось, что брак будет несчастливым.
Погодные приметы
Раньше внимательно наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду и понять, каким будет будущий урожай:
- Если утро туманное и прохладное, осень обещает быть теплой и сухой.
- Сильные дожди в начале месяца – к затяжной и снежной зиме.
- Если гром слышен в сентябре, зима будет мягкой и короткой.
- Отлет журавлей предсказывал ранние холода, а если птицы задерживались – осень обещала быть долгой.
- Много рябины – к суровой зиме, а если ее мало, морозов не стоит бояться.
Также много сентябрьских обрядов касалось сохранения здоровья всей семьи. К примеру, как отмечено в публикации издания "Вокруг света", если в сентябре первый дождь попадет на лицо, это к крепкому здоровью на весь год.
- Считалось, что гроза в середине месяца очищает воздух от болезней и защищает от простуд.
- Чтобы ребенок рос сильным, ему давали первый орех на Ореховый Спас – "чтобы был крепок, как скорлупа".
