Советы

Собирать орехи, не ссориться и печь хлеб: что можно и нельзя в сентябре

приметы, традиции, осень, сентябрь, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 19:10 Фото: pexels
Сентябрь считается месяцем перехода от лета к осени, временем подведения итогов и подготовки к холодам. Народные приметы в этот период помогали понять, каким будет урожай, предсказать погоду, здоровье семьи и даже судьбу, сообщает Zakon.kz.

Предки верили, что соблюдение всех правил помогает привлечь благополучие, а нарушение – навлечь неприятности.

Что можно делать в сентябре

В народном календаре сентябрь считался временем благодарности природе за плоды лета и встречей нового сельскохозяйственного цикла.

Среди важных дел:

  • Собирать урожай – особенно орехи, яблоки и мед.
  • Печь хлеб из нового урожая – он символизировал богатство и семейное благополучие. Такой хлеб часто делили с соседями и родственниками.
  • Посещать храм и молиться – многие сентябрьские праздники, как Яблочный и Ореховый Спас, были связаны с благодарностью Богу за дары земли.
  • Начинать новые дела – особенно после 14 сентября. Считалось, что все, начатое в эти дни, будет успешным.
  • Устраивать семейные трапезы – за столом обсуждали урожай, строили планы и благодарили природу за щедрость.

Что нельзя делать

Наряду с разрешенными действиями, сентябрь накладывал строгие запреты, нарушение которых, по поверьям, могло привести к бедам:

  • Нельзя ссориться и ругаться. Любая ссора могла "испачкать" будущий год.
  • Не рекомендуется стричься и начинать ремонт 11 сентября.
  • Запрещено отказывать в помощи – верили, что отказавшемуся "вернется вдвойне" бедой.
  • Не назначали свадеб в дни строгих постов и траурных праздников – считалось, что брак будет несчастливым.

Погодные приметы

Раньше внимательно наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду и понять, каким будет будущий урожай:

  • Если утро туманное и прохладное, осень обещает быть теплой и сухой.
  • Сильные дожди в начале месяца – к затяжной и снежной зиме.
  • Если гром слышен в сентябре, зима будет мягкой и короткой.
  • Отлет журавлей предсказывал ранние холода, а если птицы задерживались – осень обещала быть долгой.
  • Много рябины – к суровой зиме, а если ее мало, морозов не стоит бояться.

Также много сентябрьских обрядов касалось сохранения здоровья всей семьи. К примеру, как отмечено в публикации издания "Вокруг света", если в сентябре первый дождь попадет на лицо, это к крепкому здоровью на весь год.

  • Считалось, что гроза в середине месяца очищает воздух от болезней и защищает от простуд.
  • Чтобы ребенок рос сильным, ему давали первый орех на Ореховый Спас – "чтобы был крепок, как скорлупа".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 19:10
Какие дни сентября опасны для покупок

Ранее мы рассказывали, что в народном календаре 26 августа имеет название Тихон Страстной. Этот день связывали с завершением летних работ, подготовкой к зиме и особыми обрядами защиты от бед и болезней.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
