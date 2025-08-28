#АЭС в Казахстане
Кто в Казахстане может бесплатно оформлять удостоверение и паспорт

орден алтын алка, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 14:18 Фото: gov.kz
В "Правительстве для граждан" 28 августа 2025 года напомнили о возможности бесплатно оформить документы некоторым казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий вопрос в ведомство направила многодетная мать, обладательница подвески "Күміс алқа".

"Многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвесками "Күміс алқа", "Алтын алқа", освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу паспортов и удостоверений личности", – ответили ей в "Правительстве для граждан".

Кроме того, освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу удостоверения личности следующие категории людей:

  • Герои Советского Союза, герои Социалистического Труда;
  • лица, награжденные орденами Славы трех степеней и Трудовой Славы трех степеней, "Алтын Қыран", "Отан", удостоенные званий "Халық Қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi";
  • участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; инвалиды, а также один из родителей инвалида с детства;
  • престарелые, проживающие в медико-социальных учреждениях для престарелых и инвалидов общего типа; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах и (или) интернатах;
  • граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

Ранее казахстанцам рассказали об особенностях оформления детского паспорта.

