Чем Лев, Рак и Близнецы отличаются от остальных

Астрологи уверены, что есть три представителя зодиакального круга, которым покровительствуют Луна и Меркурий. Именно поэтому Лев, Рак и Близнецы притягивают к себе удачу, сообщает Zakon.kz.

Близнецы

Благодаря коммуникабельности, любознательности и умению быстро адаптироваться к новым условиям они идеально выбирают правильный момент для решительных действий. Представителям этого знака под присмотром Меркурия обычно везет на работе и в вопросах, связанных с финансами. Им отлично удается вести переговоры и привлекать на свою сторону полезных союзников.

Лев

Прирожденные лидеры известны непоколебимой уверенностью в себе и харизмой. Эти качества привлекают удачу и перспективные возможности. Фортуна часто улыбается Львам, когда надо сдать экзамен, победить на соревнованиях, понравиться нужным людям или выиграть деньги. Также, как отмечено в публикации издания "Клопс.ru", им легко даются творческие и коммуникативные задачи.

Рак

Интуиция и эмпатия помогают представителям этого знака предчувствовать хорошие события и вовремя использовать подвернувшуюся возможность. Они понимают, когда нужно дать отпор, а когда лучше отступить. Обойти все препятствия им помогает Луна.

Конечно, стоит помнить, что гороскоп не является научной и доказанной методикой предсказания. Все действия и решения находятся в ваших руках.

