Лунное затмение 7 сентября: три знака зодиака найдут себя в космическом вихре

Лес, ребенок, портал, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 00:30 Фото: pixabay
7 сентября 2025 года небо подарит нам редкое и волнующее событие: полнолуние в знаке Рыб, совпадающее с полным лунным затмением. Астрологи называют это явление ключевым моментом года, сообщает Zakon.kz.

По информации Mixnews, оно всколыхнет эмоции, поможет заглянуть вглубь себя и наконец-то отпустить то, что давно тянет назад.

Рыбы

Для Рыб это полнолуние станет настоящим эмоциональным водоворотом. Их природная чувствительность усилится до предела, превращая интуицию в почти сверхъестественный дар. Это время, чтобы взглянуть правде в глаза, избавиться от иллюзий и выстроить границы, которые давно пора обозначить. Луна мягко подтолкнет Рыб к исцелению старых ран, открывая путь к внутренней силе и душевному покою.

Дева

Девы, вы окажетесь в эпицентре этого космического события, ведь Солнце сияет в вашем знаке, а Луна в Рыбах создает мощное напряжение. Ваше стремление все контролировать и разложить по полочкам столкнется с мягкой, но настойчивой энергией Рыб, которая зовет отпустить лишнее и довериться течению. Это идеальный момент, чтобы пересмотреть привычки, принять важные решения и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.

Стрелец

Стрельцы, привыкшие смотреть на мир широко раскрытыми глазами, на этот раз будут приглашены заглянуть внутрь себя. Полнолуние в Рыбах откроет эмоциональное окно, через которое вы увидите свои самые глубокие истины. Духовные вопросы, поиск смысла и философские размышления выйдут на первый план. Это время для тишины, медитации и новых перспектив. Позвольте себе остановиться и прислушаться к внутреннему голосу – он укажет путь к гармонии.

Ранее были названы знаки зодиака, которые говорят то, что думают.

Аксинья Титова
