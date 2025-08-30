#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
Наука и технологии

Ученые нашли способ сделать рак уязвимым

исследования лечения онклогогии, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 10:52 Фото: freepik
Исследователи из Университета Флориды представили экспериментальную мРНК-вакцину, которая показала эффективность против различных типов опухолей у мышей, включая те, что обычно слабо поддаются лечению, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering.

В отличие от традиционных подходов, ориентированных на конкретные виды рака, новая вакцина активирует общий иммунный ответ организма. Она пробуждает иммунные клетки и делает опухолевые ткани более восприимчивыми к атаке.

Для усиления эффекта исследователи объединили вакцину с ингибиторами контрольных точек, препаратами, снимающими ограничения с иммунной системы. В комплексе такая терапия вызывала мощную противоопухолевую реакцию и в некоторых случаях полностью уничтожала устойчивые опухоли.

При этом сама по себе вакцина также демонстрировала положительный эффект, хотя наилучшие результаты наблюдались при комбинированном подходе. Сейчас ученые продолжают работу над усовершенствованными формулами и готовятся к клиническим испытаниям.

Ранее мы сообщали, что сидячий образ жизни может привести к опасному заболеванию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
У миллионов супругов обнаружили одинаковые нарушения психики – исследование
Наука и технологии
08:57, Сегодня
У миллионов супругов обнаружили одинаковые нарушения психики – исследование
Сексуализированные домогательства в Антарктиде назвали проблемой для полетов на Луну и Марс
Наука и технологии
07:47, Сегодня
Сексуализированные домогательства в Антарктиде назвали проблемой для полетов на Луну и Марс
Ученые рассказали, стоит ли делать уроки вместе с ребенком
Наука и технологии
07:25, Сегодня
Ученые рассказали, стоит ли делать уроки вместе с ребенком
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: