Ученые нашли способ сделать рак уязвимым

Исследователи из Университета Флориды представили экспериментальную мРНК-вакцину, которая показала эффективность против различных типов опухолей у мышей, включая те, что обычно слабо поддаются лечению, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering.

В отличие от традиционных подходов, ориентированных на конкретные виды рака, новая вакцина активирует общий иммунный ответ организма. Она пробуждает иммунные клетки и делает опухолевые ткани более восприимчивыми к атаке.

Для усиления эффекта исследователи объединили вакцину с ингибиторами контрольных точек, препаратами, снимающими ограничения с иммунной системы. В комплексе такая терапия вызывала мощную противоопухолевую реакцию и в некоторых случаях полностью уничтожала устойчивые опухоли.

При этом сама по себе вакцина также демонстрировала положительный эффект, хотя наилучшие результаты наблюдались при комбинированном подходе. Сейчас ученые продолжают работу над усовершенствованными формулами и готовятся к клиническим испытаниям.

