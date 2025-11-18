Как побороть зависимость от вейпов
Daily Mail эксперт объяснил, что курильщики вейпов, помимо химической зависимости, приобретают сильную привычку подносить руку ко рту. По его словам, многие привыкают украдкой делать затяжку даже в общественных местах или на работе, и прекратить это делать бывает труднее, чем просто перестать курить.
Специалист предупредил, что мозг связывает повторяющееся движение рук с получением удовольствия и снятием стресса, поэтому людям, бросающим вейпы, он посоветовал в процессе отвыкания постоянно занимать чем-то руки. К примеру, он предложил использовать игрушки-антистресс, гладкий камешек или какой-то полезный перекус. Также Пико посоветовал носить с собой блокнот для рисования и карандаши, так как творческая деятельность помогает мозгу отвлекаться от старых привычек и установок.
Рабочим способом врач назвал и решение головоломок или кроссвордов, компьютерные игры. Однако предупредил, что и тут нужно ставить себе лимит – не более 45 минут в день. Также он добавил, что уменьшить сильную тягу к курению иногда помогают жевательные резинки.
