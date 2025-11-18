Как побороть зависимость от вейпов

Врач общей практики Марк Пико назвал действенные способы снизить тягу к вейпам, сообщает Zakon.kz.

Daily Mail эксперт объяснил, что курильщики вейпов, помимо химической зависимости, приобретают сильную привычку подносить руку ко рту. По его словам, многие привыкают украдкой делать затяжку даже в общественных местах или на работе, и прекратить это делать бывает труднее, чем просто перестать курить.

Специалист предупредил, что мозг связывает повторяющееся движение рук с получением удовольствия и снятием стресса, поэтому людям, бросающим вейпы, он посоветовал в процессе отвыкания постоянно занимать чем-то руки. К примеру, он предложил использовать игрушки-антистресс, гладкий камешек или какой-то полезный перекус. Также Пико посоветовал носить с собой блокнот для рисования и карандаши, так как творческая деятельность помогает мозгу отвлекаться от старых привычек и установок.

Рабочим способом врач назвал и решение головоломок или кроссвордов, компьютерные игры. Однако предупредил, что и тут нужно ставить себе лимит – не более 45 минут в день. Также он добавил, что уменьшить сильную тягу к курению иногда помогают жевательные резинки.

21 июля 2025 года казахстанцам и предпринимателям напомнили о важном изменении в законодательстве – о запрете на ввоз, производство и продажу вейпов.