Советы

К чему горят уши: народные приметы и мнение врачей

уши, жжение, примеры, медицина, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 16:37 Фото: pexels
Примета о "горящих" ушах известна почти каждому. Чаще всего используется классическое объяснение "кто-то вспоминает". Однако, как стало известно, есть немало и иных значений, сообщает Zakon.kz.

К чему горят уши у женщины

В народной традиции для женщин эту примету особенно часто связывали с новостями, разговорами и переменами в личной жизни. При этом значение приметы менялось от того, какое ухо внезапно налилось жаром.

К примеру, если речь идет о правом ухе, то человека ждут хорошие перемены и приятные новости. Левое же говорит о сплетнях за спиной и возможных ссорах с критикой.

К чему горят уши у мужчины

Толкование этой приметы у мужчин в целом схоже с женской, однако на первый план выходит деловая часть жизни человека. "Знаки" чаще связывают с деловой сферой, предстоящими важными встречами или переменами в работе.

К чему горят уши по дням недели

Интересно, но значение приметы зависело также и от дня недели.

  • Понедельник – начало недели могло принести споры и разногласия. Горящие уши в этот день считались предупреждением: стоит сдерживать эмоции и не вступать в лишние конфликты.
  • Вторник – знак возможной разлуки или временного охлаждения отношений. Народная мудрость советовала быть внимательнее к близким и коллегам.
  • Среда – к встречам и общению. В этот день примета часто обещала неожиданные знакомства и приятные новости.
  • Четверг – день приятных сюрпризов. Считалось, что жар в ушах сулит подарок, хорошее известие или приглашение в гости.
  • Пятница – к событиям в личной жизни: романтическим встречам, признаниям или неожиданным вестям от важного человека.
  • Суббота – предостережение от лишних хлопот. Иногда примета указывала на необходимость завершить незаконченные дела, чтобы избежать неприятностей.
  • Воскресенье – знак удачи и благополучия. В этот день горящие уши обещали прибыль, добрые вести и поддержку близких.

Что делать

Реагировать можно по-разному. Ранее советовали мысленно "остановить" разговоры или произнести короткую присказку, которая будто бы обрывает поток слов за вашей спиной.

В современном обиходе многие воспринимают это скорее как забавный знак и не предпринимают никаких действий.

Если же ощущение жара сопровождается другими неприятными симптомами – болью, зудом, шумом в ушах или повышенным давлением, лучше отнестись к этому серьезно и проконсультироваться с врачом.

Что же это значит с медицинской точки зрения

Медицина знает немало причин "горящих ушей". Оно, как отмечено в публикации издания РБК Life, может возникать из-за расширения кровеносных сосудов в коже, реакции организма на эмоциональное возбуждение, стресс, резкую смену температуры.

У некоторых людей уши "горят" в жару или в душном помещении, у других – на морозе, когда организм активно регулирует теплообмен. Иногда частое и беспричинное ощущение жара в ушах может быть связано с воспалительными процессами, аллергией или нарушениями работы сосудов.

В таких случаях стоит обратить внимание на сопутствующие симптомы и при необходимости пройти обследование. Это поможет отличить безобидную физиологическую реакцию от признака возможного заболевания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Немного ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения напомнили казахстанцам, как подготовить ребенка к новому учебному году. Советы для всей семьи – в материале Zakon.kz.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
