Звон, писк и шум в ушах: когда стоит насторожиться

шум в ушах, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 16:30 Фото: freepik
Шум в ушах – частый симптом, который встречается у каждого второго человека. Иногда он кратковременный и безопасный, а иногда сигнализирует о серьезных проблемах со слухом, сосудами или другими органами. Почему появляется тиннитус и когда стоит обратиться к врачу, читайте на Zakon.kz.

Постоянный или усиливающийся тиннитус требует консультации врача, объясняет отоларинголог Екатерина Приказа из СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.

Причины шума в ушах

Заболевания и травмы уха

  • Серные пробки – при их накоплении помимо шума появляются заложенность и снижение слуха.
  • Травмы барабанной перепонки – механические повреждения или резкий перепад давления (самолет, погружение, взрыв).
  • Травмы внутреннего уха – акустические (от громкого звука) и вибрационные (от продолжительной вибрации, например, на шумных производствах).

Воспалительные процессы

  • Отит, лабиринтит и болезнь Меньера могут сопровождаться шумом, болью, выделениями из уха и нарушением слуха.

Возрастные изменения

  • У людей старше 65 лет тиннитус встречается примерно у 40% и часто сопровождается общим снижением слуха.

Опухоли

  • Невринома слухового нерва вызывает односторонний шум и растет со временем, оказывая давление на нервные волокна.

Нейросенсорная тугоухость

  • Частая причина потери слуха у взрослых. На ранних стадиях развивается незаметно, провоцируется наследственностью, инфекциями или травмами.

Системные заболевания

  • Гипертония – резкий скачок давления нарушает кровоснабжение внутреннего уха.
  • Остеохондроз шеи – сдавление сосудов вызывает шум, особенно после долгого нахождения в неудобной позе.
  • Атеросклероз сосудов мозга – бляшки ограничивают кровоток, появляются головные боли, головокружение и шум в ушах.

Побочные эффекты лекарств

  • Некоторые антибиотики, статины, мочегонные, антидепрессанты и даже аспирин могут вызывать звон в ушах.

Что делать

Тиннитус не лечится сам по себе – нужно устранить причину. Иногда достаточно убрать серную пробку, иногда требуется комплексное обследование у ЛОРа, невролога или терапевта. Обращение к врачу обязательно, если шум постоянный, усиливается или сопровождается снижением слуха, головокружением или ощущением заложенности.

Читайте также: психолог рассказала, как не поругаться на новогодних каникулах со всеми родственниками.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Ошибка в тексте: