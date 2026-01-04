Звон, писк и шум в ушах: когда стоит насторожиться
Фото: freepik
Шум в ушах – частый симптом, который встречается у каждого второго человека. Иногда он кратковременный и безопасный, а иногда сигнализирует о серьезных проблемах со слухом, сосудами или другими органами. Почему появляется тиннитус и когда стоит обратиться к врачу, читайте на Zakon.kz.
Постоянный или усиливающийся тиннитус требует консультации врача, объясняет отоларинголог Екатерина Приказа из СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Причины шума в ушах
Заболевания и травмы уха
- Серные пробки – при их накоплении помимо шума появляются заложенность и снижение слуха.
- Травмы барабанной перепонки – механические повреждения или резкий перепад давления (самолет, погружение, взрыв).
- Травмы внутреннего уха – акустические (от громкого звука) и вибрационные (от продолжительной вибрации, например, на шумных производствах).
Воспалительные процессы
- Отит, лабиринтит и болезнь Меньера могут сопровождаться шумом, болью, выделениями из уха и нарушением слуха.
Возрастные изменения
- У людей старше 65 лет тиннитус встречается примерно у 40% и часто сопровождается общим снижением слуха.
Опухоли
- Невринома слухового нерва вызывает односторонний шум и растет со временем, оказывая давление на нервные волокна.
Нейросенсорная тугоухость
- Частая причина потери слуха у взрослых. На ранних стадиях развивается незаметно, провоцируется наследственностью, инфекциями или травмами.
Системные заболевания
- Гипертония – резкий скачок давления нарушает кровоснабжение внутреннего уха.
- Остеохондроз шеи – сдавление сосудов вызывает шум, особенно после долгого нахождения в неудобной позе.
- Атеросклероз сосудов мозга – бляшки ограничивают кровоток, появляются головные боли, головокружение и шум в ушах.
Побочные эффекты лекарств
- Некоторые антибиотики, статины, мочегонные, антидепрессанты и даже аспирин могут вызывать звон в ушах.
Что делать
Тиннитус не лечится сам по себе – нужно устранить причину. Иногда достаточно убрать серную пробку, иногда требуется комплексное обследование у ЛОРа, невролога или терапевта. Обращение к врачу обязательно, если шум постоянный, усиливается или сопровождается снижением слуха, головокружением или ощущением заложенности.
Читайте также: психолог рассказала, как не поругаться на новогодних каникулах со всеми родственниками.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript