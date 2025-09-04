#АЭС в Казахстане
Советы

Учебный год без стресса: интересные советы для казахстанцев от Минздрава

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 13:14 Фото: pexels
В пресс-службе Министерства здравоохранения напомнили казахстанцам, как подготовить ребенка к новому учебному году. Советы для всей семьи – в материале Zakon.kz.

Так, специалисты подчеркивают, что подготовка к новому учебному году – это не только приобретение школьной формы, рюкзака и канцелярии.

"Это целый комплекс мер, который включает организацию распорядка дня, ограничение экранного времени, заботу о качестве сна, подбор правильной мебели и создание комфортного учебного пространства".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Поэтому в пресс-службе решили предложить полезные рекомендации, которые помогут родителям создать благоприятные условия для обучения и развития ребенка.

Режим дня после летних каникул

Переход от свободного летнего графика к структурированному школьному распорядку – один из важнейших этапов подготовки. Чтобы минимизировать стресс и поддержать здоровье ребенка, возвращаться к школьному режиму желательно начать уже в конце лета.

Это означает – установить постоянное время для подъема, приема пищи, занятий, отдыха и сна.

Правильно организованный распорядок дня способствует формированию полезных привычек, укрепляет нервную систему и снижает уровень утомляемости.

Основными составляющими режима должны быть:

  • учебные занятия и выполнение домашних заданий;
  • активные игры и отдых с обязательным пребыванием на свежем воздухе;
  • регулярное и сбалансированное питание;
  • полноценный сон, соответствующий возрастным потребностям;
  • свободное время для занятий по интересам.

Также примечательно следующее.

Для младших классов (1-4-е классы) на выполнение домашних заданий рекомендуется отводить не более 1,5-2 часов, при этом для учеников 3-4-х классов – до 2 часов.

Старшеклассникам же допустимо заниматься до 3-4 часов в день, обязательно делая перерывы каждые 40 минут. Суточная физическая активность должна составлять не менее двух часов, включая утреннюю зарядку и подвижные игры на свежем воздухе.

Что касается питания, то оно должно быть организовано 4-5 раз в день с интервалами не более 3,5-4 часов.

Свободное время – не менее 1-2 часов в день для общения, творчества и хобби.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет ежедневно должны получать не менее 60 минут умеренной или интенсивной физической активности преимущественно аэробного характера, при этом необходимо ограничивать сидячее и экранное время до 2 часов в день.

Экранное время: сколько и как

Конечно же, дети и подростки значительную часть времени проводят у экранов – телефонов, планшетов, компьютеров и телевизоров. Однако чрезмерное использование гаджетов может негативно сказываться на сне, концентрации внимания и общем самочувствии ребенка.

Специалисты настоятельно рекомендуют родителям следить не только за количеством, но и за качеством экранного времени.

Экранное время для развлечений следует ограничивать, отдавая приоритет активным видам досуга и образовательному контенту. Важно минимизировать длительное сидячее время до 2 часов в день и делать регулярные перерывы при работе с компьютером или гаджетами.

Дополнительно важно:

  • исключить экраны за час до сна, чтобы снизить воздействие яркого света на мозг и избежать нарушений сна;
  • отдавать предпочтение качественному и познавательному контенту, а не механическому пролистыванию или длительному просмотру;
  • не держать устройства в спальне, чтобы ребенок мог полноценно отдыхать и не отвлекался ночью;
  • рекомендуется создавать "цифровые правила семьи", также важен личный пример родителей;
  • использовать цифровые инструменты, таймеры и приложения ограничителей ("родительский контроль").

Врач назвал вредные продукты для мозга школьников

Немного ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали о том, сколько школьников смогли устроиться на работу во время летних каникул.

