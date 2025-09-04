Учебный год без стресса: интересные советы для казахстанцев от Минздрава
Так, специалисты подчеркивают, что подготовка к новому учебному году – это не только приобретение школьной формы, рюкзака и канцелярии.
"Это целый комплекс мер, который включает организацию распорядка дня, ограничение экранного времени, заботу о качестве сна, подбор правильной мебели и создание комфортного учебного пространства".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК
Поэтому в пресс-службе решили предложить полезные рекомендации, которые помогут родителям создать благоприятные условия для обучения и развития ребенка.
Режим дня после летних каникул
Переход от свободного летнего графика к структурированному школьному распорядку – один из важнейших этапов подготовки. Чтобы минимизировать стресс и поддержать здоровье ребенка, возвращаться к школьному режиму желательно начать уже в конце лета.
Это означает – установить постоянное время для подъема, приема пищи, занятий, отдыха и сна.
Правильно организованный распорядок дня способствует формированию полезных привычек, укрепляет нервную систему и снижает уровень утомляемости.
Основными составляющими режима должны быть:
- учебные занятия и выполнение домашних заданий;
- активные игры и отдых с обязательным пребыванием на свежем воздухе;
- регулярное и сбалансированное питание;
- полноценный сон, соответствующий возрастным потребностям;
- свободное время для занятий по интересам.
Также примечательно следующее.
Для младших классов (1-4-е классы) на выполнение домашних заданий рекомендуется отводить не более 1,5-2 часов, при этом для учеников 3-4-х классов – до 2 часов.
Старшеклассникам же допустимо заниматься до 3-4 часов в день, обязательно делая перерывы каждые 40 минут. Суточная физическая активность должна составлять не менее двух часов, включая утреннюю зарядку и подвижные игры на свежем воздухе.
Что касается питания, то оно должно быть организовано 4-5 раз в день с интервалами не более 3,5-4 часов.
Свободное время – не менее 1-2 часов в день для общения, творчества и хобби.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет ежедневно должны получать не менее 60 минут умеренной или интенсивной физической активности преимущественно аэробного характера, при этом необходимо ограничивать сидячее и экранное время до 2 часов в день.
Экранное время: сколько и как
Конечно же, дети и подростки значительную часть времени проводят у экранов – телефонов, планшетов, компьютеров и телевизоров. Однако чрезмерное использование гаджетов может негативно сказываться на сне, концентрации внимания и общем самочувствии ребенка.
Специалисты настоятельно рекомендуют родителям следить не только за количеством, но и за качеством экранного времени.
Экранное время для развлечений следует ограничивать, отдавая приоритет активным видам досуга и образовательному контенту. Важно минимизировать длительное сидячее время до 2 часов в день и делать регулярные перерывы при работе с компьютером или гаджетами.
Дополнительно важно:
- исключить экраны за час до сна, чтобы снизить воздействие яркого света на мозг и избежать нарушений сна;
- отдавать предпочтение качественному и познавательному контенту, а не механическому пролистыванию или длительному просмотру;
- не держать устройства в спальне, чтобы ребенок мог полноценно отдыхать и не отвлекался ночью;
- рекомендуется создавать "цифровые правила семьи", также важен личный пример родителей;
- использовать цифровые инструменты, таймеры и приложения ограничителей ("родительский контроль").
