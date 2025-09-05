#АЭС в Казахстане
Советы

Сентябрь для Львов: что их ждет

Лев, гороскоп, сентябрь, астрология, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 18:40 Фото: pexels
Несмотря на то, что дни рождения у огненного знака Льва уже закончились, астролог Тамара Глоба уверяет, что этот представитель зодиакального круга в сентябре окажется в центре внимания, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в течение всего месяца Львы будут наблюдать изменения в личных отношениях.

"Окружающих очаруют ваш вкус и обаяние", – цитирует писательницу издание "Клопс.ru".

Также астролог добавляет, что Львы смогут притягивать людей, как магниты.

"Ваше сияние усилится в этот период. Большое внимание будут уделять и близкие люди. Ваш прайд, ваше окружение, та свита, которая вас сопровождает, будет продвигать ваши идеи и помогать в делах".Тамара Глоба

И, конечно же, не забывайте, гороскопы – это интересно, но все находится в ваших руках.

Ранее мы рассказали, для кого первый осенний месяц откроет бизнес-возможности.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
