Советы

Яркие события и успех ждут Львов в конце октября

силуэт, гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 19:44 Фото: pixabay
Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что в конце октября огненных Львов ждет счастливый период, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, в это время у представителей знака будет много личных встреч и поездок.

Кроме того, появятся возможности для обучения, а близкие окажут поддержку во всех начинаниях.

"В конце месяца будьте внимательны к любимым и не забывайте о делах друзей", – цитирует Глобу издание Клопс.Ru.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 19:44
Кто из знаков зодиака откроет дверь в новую жизнь после 22 октября

Ранее мы рассказывали, что каждый имеет свои слабые стороны в финансах. Но если знать свои ошибки, можно избежать лишних потерь. Астрологи объяснили, какие финансовые ошибки чаще всего совершают разные знаки зодиака и как не терять деньги впустую.

Анастасия Московчук
