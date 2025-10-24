Яркие события и успех ждут Львов в конце октября
Фото: pixabay
Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что в конце октября огненных Львов ждет счастливый период, сообщает Zakon.kz.
По словам специалиста, в это время у представителей знака будет много личных встреч и поездок.
Кроме того, появятся возможности для обучения, а близкие окажут поддержку во всех начинаниях.
"В конце месяца будьте внимательны к любимым и не забывайте о делах друзей", – цитирует Глобу издание Клопс.Ru.
