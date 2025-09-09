С заботой о самом дорогом: как правильно подобрать детское автокресло

Для каждого родителя безопасность его ребенка должна быть превыше всего. Во время поездки в автомобиле малыша поможет защитить детское автокресло. Как правильно его подобрать и на что обратить внимание при покупке этого приспособления – в материале Zakon.kz.

Все детские автокресла разделены на несколько групп, в которых учитывается возраст ребенка. К примеру, для малышей до 1 года используют люльку, которую устанавливают на заднем сиденье. В возрасте от 1 до 7 лет малыш может ехать на переднем или заднем сиденье, но обязательно в детском автокресле, которое соответствует его весу и росту. Такое автокресло обычно устанавливают лицом к движению автомобиля. Детям старше 7 лет, но младше 12 разрешено использовать штатный ремень безопасности, если вес больше 36 кг или рост более 150 см. В противном случае нужно использовать спецустройство. Если вашему ребенку больше 12 лет, то автокресло ему не нужно. Однако если он ниже 150 сантиметров, то пользоваться устройством необходимо, пока ребенок не подрастет.

Фото: freepik

При выборе автокресла, в первую очередь, стоит обратить внимание, прошло ли устройство необходимую сертификацию и подпадает ли под мировые стандарты безопасности. Автоэксперт Эдуард Эдоков рекомендует приобретать кресла стандарта ECE 129 i-Size, который является более новым, а значит, более безопасным.

"UN Regulation No.129 i-Size – это новый, улучшенный стандарт безопасности детских автокресел, который призван заменить положение ECE 44. Первые автокресла, прошедшие сертификацию по новому стандарту, появились в продаже летом 2013 года. В 2014 году новые автомобили начали получать маркировку, подтверждающую их полную совместимость с детскими автокреслами стандарта i-Size. Автопроизводители также участвуют в разработке проекта одновременно с автокреслами. Это приводит к улучшению совместимости детских сидений и транспортных средств. Пол в таких автомобилях значительно усилен в зоне давления опорной ноги автокресла. Предусмотрены усиленные крепления якорного ремня, а также заметные предупреждающие обозначения", – рассказал автоэксперт.

Нельзя забывать и про массу ребенка. Для каждого автокресла есть ограничения по весу малыша, для которого оно предназначено. Производители разбивают кресла на несколько категорий в зависимости от нагрузки, которую они могут выдержать.

К примеру, группа 0 предназначена для малышей весом до 10 килограммов и которые не могут самостоятельно сидеть. Таких детей рекомендуется перевозить только в автолюльках, где ребенок располагается лежа. Автолюлька – это то же самое, что и люлька для колясок, только они закрепляются на заднем сиденье автомобиля с помощью специальных крепежных ремней. Ребенок фиксируется в люльке широким и мягким ремнем, а вокруг головы малыша создается специальная дополнительная защита.

Группа 0+ – это автокресла-переноски для детей весом до 13 килограммов. Такие автокресла еще называют "бэби-коконы". Их устанавливают лицом против хода движения на переднем или заднем сиденье. При таком расположении малыш проще переносит фронтальный удар автомобиля. Это кресло универсально и может быть использовано в качестве переноски, качалки или просто в качестве стульчика.

Кресла из группы 1 представляют собой сложную конструкцию в виде пластиковой "мыльницы" на силовом каркасе и предназначены для детей весом от 9 до 18 килограммов. Кресла могут иметь несколько положений наклона для бодрствования и сна. Устанавливается это автокресло только на заднем сиденье и лицом по направлению к движению автомобиля.

Автокресла групп 2 и 3 выпускают специально для детей постарше. Третья группа предназначена для ребенка весом до 36 килограммов, а вторая для ребенка с массой до 25 килограммов. Для второй группы также предусмотрена спинка, которую можно снять, оставив только сиденье, когда ребенок станет постарше.

В чистом виде такие группы встречаются редко, больше распространены комбинированные варианты. Например, 0+/1 или 1-2-3. Такие кресла рассчитаны на длительный период использования, они "растут" вместе с ребенком.

Фото: freepik

Частые ошибки

Первая и самая распространенная ошибка родителей – это неправильная установка автокресла, особенно если используются ремни безопасности вместо системы Isofix. Они могут быть ослаблены или неправильно закреплены. Это снижает эффективность ремней при аварии.

Еще одна ошибка – использование автокресел с нарушенной целостностью, например, после ДТП. Даже небольшие дефекты могут сделать конструкцию неэффективной. Родителям стоит внимательно проверять качество ремней, пряжек, наличие механических повреждений. Также необходимо учитывать использование автокресел в зависимости от сезона.

"На лето выбирайте кресла с хорошей вентиляцией, чтобы избежать перегрева. Некоторые модели оснащают сетчатыми вставками или специальными "дышащими" материалами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха. Также надо следить, чтобы ремни безопасности не перегревались на солнце и не обжигали кожу ребенка", – посоветовал Эдуард Эдоков.

Зимой верхняя одежда не должна мешать правильной фиксации ремней безопасности. Толстые куртки или комбинезоны создают ложное ощущение плотной фиксации. Хотя на самом деле ремни могут быть недостаточно затянуты. Это повышает риск травм при аварии. Специалисты советуют пристегивать ребенка без верхней одежды, а затем накрывать его теплым пледом.

Стоит учитывать и состояние материалов кресла. При низких температурах пластик становится хрупким, что снижает прочность деталей. Поэтому нужно избегать длительного нахождения кресла на морозе, особенно если автомобиль долго стоит на открытой парковке.

Ради безопасности ребенка необходимо использовать автокресло в каждой поездке, даже на короткие расстояния, и не давать ребенку выходить из него, пока машина не остановилась полностью.

Также необходимо помнить, что в Казахстане штраф за перевозку детей без специальных удерживающих устройств, таких как детское кресло или бустер, составляет 5 МРП. В случае повторного нарушения в течение года размер штрафа увеличивается до 10 МРП. Это нарушение регулируется статьей 593 Кодекса об административных правонарушениях РК.