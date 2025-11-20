Как правильно и быстро выбрать зимнюю обувь

Правильно подобранная зимняя обувь – залог теплых и здоровых ног. Корреспондент Zakon.kz поговорил с врачами-ортопедами, чтобы выяснить, на что стоит обратить внимание при покупке этой важной детали гардероба.

Размер имеет значение

В первую очередь при выборе зимних ботинок стоит обратить внимание на правильный размер, это базовый критерий, от которого напрямую зависит не только комфорт, но и здоровье ног в холодный сезон. Врач-ортопед Канат Тауекелов подчеркивает, что именно неподходящий размер обуви становится одной из самых частых причин того, что люди мерзнут даже в теплых и качественных ботинках.

"Обувь не должна быть тесной. Если она еле налезла на вас, то через время она начнет сдавливать кровеносные сосуды, что приведет к нарушению кровообращения, в результате чего ноги очень быстро замерзнут. Не стоит брать и слишком свободную обувь. В больших ботинках стопа будет "гулять", поэтому обязательно появятся мозоли. Кроме того, плохо фиксирующие стопу ботинки или скользкая подошва увеличивают риск травм – растяжений, вывихов и даже переломов", – объясняет специалист.

Стоит отметить, что эксперты советуют отправляться за обувью во второй половине дня – примерно после 14:00. Дело в том, что к вечеру ноги слегка отекают, и стопа становится чуть больше. Обувь, идеально сидящая утром, вечером может начать жать и доставлять дискомфорт.

Стоит помнить, что у обуви правильного размера между кончиком большого пальца и носком должен быть небольшой зазор, примерно с длину ногтя большого пальца. Это важно, поскольку при ходьбе стопа немного вытягивается и отекает, и пальцы могут выдвигаться вперед.



Теплоизоляция и вентиляция

Зимняя обувь должна сочетать способность удерживать тепло и обеспечивать правильную вентиляцию. Многие покупатели обращают внимание только на толщину меха, забывая, что отсутствие воздухообмена приводит к переувлажнению стоп, а это уже риск обморожения и инфекций.

"Без должной вентиляции повышается потоотделение, что в холодную погоду становится фактором риска обморожения. Кроме того, влажная среда благоприятствует развитию грибковых инфекций. Поэтому предпочтение лучше отдавать обуви из натуральных материалов. Таких как кожа, шерсть и войлок", – советует Канат Тауекелов.

Стоит отметить, что натуральные материалы не только "дышат", обеспечивая нормальную вентиляцию, но и мягко подстраиваются под форму стопы, равномерно распределяют нагрузку. Такие материалы позволяют ногам оставаться сухими и теплыми даже в условиях резких перепадов температур.



Север и юг требуют разного подхода

Казахстан отличается разными климатическими условиями, поэтому универсальной зимней обуви для всей страны не существует. Следовательно, при выборе подходящей пары необходимо учитывать погодные условия своего региона.

На севере страны, где зима характеризуется сильными морозами, важна многослойная подошва, которая защищает от промерзания при контакте с ледяной поверхностью. А высокие берцы будут препятствовать попаданию снега и лучше зафиксируют голеностоп.

В южных областях, напротив, зима чаще бывает влажной и сопровождается периодическими оттепелями. Здесь приоритет смещается в сторону защиты от влаги. Обувь должна быть изготовлена из водонепроницаемых материалов и оснащена качественными мембранными вставками, которые удерживают воду снаружи, но при этом обеспечивают вентиляцию изнутри. Такая комбинация позволяет ногам оставаться сухими даже после длительных прогулок по мокрому снегу.

Особые рекомендации для женщин

Женщины нередко ориентируются на внешний вид обуви, выбирая модели, которые подчеркивают стиль, но не всегда оказываются безопасными для стоп. Чтобы сохранить здоровье ног, ортопед-травматолог Азамат Тулегенов рекомендует при выборе зимних ботинок ориентироваться прежде всего на практичность и комфорт, а не на модные тенденции. По его словам, грамотно подобранная обувь снижает нагрузку на стопы женщины и существенно уменьшает риск сезонных травм.

"Зимой желательно избегать высоких каблуков, так как они создают дополнительную нагрузку на стопу и голеностоп, повышая риск травм и переохлаждения. Оптимальный вариант – это небольшой подъем высотой около четырех сантиметров, который совершенно безопасен для стопы. Также важно обращать внимание на форму носка. Он не должен быть слишком узким и сдавливающим пальцы. Просторный носок сохраняет тепло даже при длительном ношении обуви", – отметил специалист.

На что еще обратить внимание при покупке

Чтобы зимняя обувь служила долго и при этом надежно защищала здоровье ног, ортопеды рекомендуют в первую очередь оценить подошву. Она должна быть достаточно гибкой, чтобы повторять естественное движение стопы, и при этом обладать нескользящим протектором.

Глубокий рисунок протектора обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью и снижает риск падений на льду. Не менее важна и стелька. Оптимальным вариантом специалисты называют стельки ортопедического типа или хотя бы съемные. Чтобы их можно было легко заменить на более теплые или анатомические.

Такие элементы фиксации, как молнии, липучки или шнуровка, должны обеспечивать плотное прилегание обуви к ноге, не пережимая ее. Надежная фиксация предотвращает скольжение стопы внутри ботинка и уменьшает вероятность получения травм.

Отдельное внимание стоит уделить и весу обуви. Слишком тяжелые зимние ботинки быстро утомляют ноги, нарушают естественную походку и повышают нагрузку на суставы. Легкая, но теплая и прочная обувь позволяет комфортно передвигаться даже при длительных прогулках.